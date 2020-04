Dans «Le Silence des agneaux», film réalisé en 1991 par Jonathan Demme, il est une scène intense lorsque la jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling, vient interroger pour la première fois Hannibal Lecter. Elle retrouve le brillant psychiatre cannibale enfermé dans sa cellule sombre et souterraine. Dans ce face-à-face, entre Jodie Foster et Anthony Hopkins, réside ensuite toute la violence psychologique du film.

Quel rapport?

La stagiaire a besoin de son aide pour retrouver un tueur en série du nom de «Buffalo Bill». En échange, il lui demande des informations sur sa vie privée. Quel rapport ici avec le communiqué du Centre patronal vaudois au sujet du déconfinement?

«Un cadeau de l'adapter»

Le scénariste et réalisateur Robin Erard de La Chaux-de-Fonds a sauté sur l'occasion pour mettre ce discours dans la bouche du psyschiatre manipulateur et sanguinaire. «Qui est le plus grand méchant du cinéma si ce n'est Hannibal? justifie-t-il. C'était tellement hallucinant comme communiqué de presse, que c'était presque un cadeau de l'adapter. Mais j'étais presque mal à l'aise pour Anthony Hopkins de lui coller un discours aussi simple...»

«Un ciel déserté...»

Pour ne pas l'oublier, voici la partie du communiqué en question: «Il faut éviter, dit le Centre patronal (et Hannibal Lecter), que certaines personnes soient tentées de s'habituer à la situation actuelle, voire de se laisser séduire par ses apparences insidieuses: beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d'agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation... Cette perception romantique est trompeuse...»

Et l'implacable conclusion «Il est néanmoins indispensable que l'activité économique reprenne rapidement et pleinement ses droits!»

Eric Felley