Hans Stöckli présidera le Conseil des Etats pendant un an. La Chambre des cantons a élu le socialiste bernois de 67 ans lundi par 39 voix sur 41 bulletins valables.

L'ancien maire de Bienne succède à Jean-René Fournier (PDC/VS). Hans Stöckli qui entame sa troisième législature dans cette Chambre veut représenter la force bilingue sous la Coupole fédérale. Il est le 15e Bernois à présider le Conseil des Etats.

Il sera assisté d'Alex Kuprecht (UDC/SZ), premier vice-président et de Thomas Hefti (PLR/GL), deuxième vice-président.

Avant cela, les conseillers aux Etats nouvellement élus ont à leur tour prêté serment lundi, après leurs collègues du Conseil national. Tous les sénateurs ont ensuite entonné l'hymne national.

Plaidoyer pour le plurilinguisme

Hans Stöckli (PS/BE) a offert lundi un vibrant plaidoyer pour le plurilinguisme en Suisse. La thématique formera, avec la formation à la politique et le renforcement de l'identité du Conseil des Etats, les trois points cardinaux de son mandat de président.

En 1971, le socialiste avait prôné l'abolition de la Chambre des cantons, une institution qu'il voyait à l'époque comme dépassée et insignifiante. La situation est désormais tout autre, assure-t-il. L'institution a gagné en prestige et personne ne pense plus à sa disparition, même si elle peut parfois agacer.

De plus, suite aux dernières élections, le Conseil des Etats est devenu plus vert, plus féminin et plus jeune. «Je me réjouis de voir ce vent nouveau souffler», s'enthousiasme Hans Stöckli. «Mais il ne doit s'agir que d'un vent», et pas d'une tempête.

«Une chambre de réflexion»

A ses yeux, il faut préserver l'identité du Conseil des Etats. Il faut qu'il reste «une chambre de réflexion», où la culture du dialogue est soignée et permet de trouver des solutions et des compromis.

Outre le renforcement de cette identité, Hans Stöckli entend mettre l'accent sur le plurilinguisme et la jeunesse pendant son mandat. «Le multilinguisme est la clé de l'intégration sociale, économique et politique. Et il reste encore beaucoup à faire», a lancé le président, qui s'est exprimé dans les quatre langues nationales.

L'ancien maire de Bienne veut aussi enthousiasmer le plus de jeunes possible pour la politique, à travers notamment un meilleur soutien des parlements des jeunes. «Nous devons mieux écouter ce qu'ils ont à dire», a-t-il souligné, en référence aux milliers de jeunes qui ont manifesté pour le climat ces derniers mois.

Dix-neuf nouveaux sénateurs

Dix-neuf nouveaux sénateurs, dont neuf Romands, siègent désormais au sous la Coupole. Les membres sortants du Conseil des Etats qui ont été réélus sont dispensés de cette formalité. La prestation de serment s'est déroulée en présence du Conseil fédéral.

Trois nouveaux élus devront attendre avant de faire leur assermentation: Maya Graf (Verts/BL), Matthias Michel (PLR/ZG) et Othmar Reichmuth (PDC/S/). Leur élection est encore sujette à recours et n'a pas encore été validée par leur canton. Quant à Maya Graf, elle siège d'ici là encore au Conseil national, dont elle est la doyenne de fonction.

Chaque canton romand sera représenté par un ticket mixte: Johanna Gapany (PLR) et Christian Levrat (PS) pour Fribourg, Lisa Mazzone (Verts) et Carlo Sommaruga (PS) pour Genève, Elisabeth Baume-Schneider (PS) et Charles Juillard (PDC) pour le Jura, Céline Vara (Verts) et Philippe Bauer (PLR) pour Neuchâtel, Adèle Thorens (Verts) et Olivier Français (PLR) pour Vaud et Marianne Maret (PDC) et Beat Rieder (PDC) pour le Valais.

Plus féminin, plus jeune et plus vert

Le visage du nouveau Conseil des Etats est comme le Conseil national plus féminin, plus jeune et plus vert. Douze femmes y ont ainsi accédé, soit deux de plus que lors des élections de 2003, précédent record.

Les Verts ont quant à dopé leur présence, passant de un à cinq. Johann Gapany, 31 ans, offre une cure de jouvence la Chambre des cantons. Elle est la plus jeune sénatrice depuis la Deuxième Guerre mondiale, devançant pour quelques mois Alain Berset et Lisa Mazzone.

Aucune incompatibilité n'a été constatée au Conseil des Etats. (ats/nxp)