Avec nombre de poursuites sur les bras, Mortimer et Jacqueline Sackler ont quitté les États-Unis. Et c'est à Gstaad (BE) que les héritiers de la très controversée Purdue Pharma ont trouvé refuge.

Divers médias américains, relayés par la «Berner Zeitung», révèlent ainsi que le couple a vendu son luxueux appartement new-yorkais pour 38 millions de dollars et évoquent une «fuite» des Sackler vers l'Europe. Ces derniers auraient fait de l'un de leurs chalets bernois leur résidence permanente, bien qu'un porte-parole du couple a démenti l'information, indiquant qu'ils avaient l'intention de retourner aux États-Unis dans un avenir proche.

Ennemis de toute une nation

Mortimer Sackler est le fils de feu Purdue Sackler, fondateur du groupe pharmaceutique du même nom. Avec sa famille, dont le patrimoine est estimé par «Forbes» à 13 milliards de dollars, l'héritier est considéré comme l'un des principaux responsables de la crise des opioïdes aux États-Unis.

Selon la «Berner Zeitung», la famille fait actuellement l'objet de plus d'un millier de procès, nombre d'entre eux intentés par des villes, des comtés ainsi que des États. Mortimer, deux de ses soeurs ainsi que trois cousins, tous membres de la direction de Purdue Pharma, font personnellement l'objet d'une enquête.

Milliers d'asservis

À l'origine de cette déferlante judiciaire, le médicament OxyContin, un puissant analgésique mis sur le marché par Purdue Pharma aux États-Unis en 1995. Véritable poule aux oeufs d'or, le produit a été source de richesse pour les Sackler durant deux décennies, rendant au passage des milliers d'usagers totalement dépendant.

Il est notamment reproché au groupe pharmaceutique une commercialisation agressive et trompeuse de leur médicament, rendu facile d'accès alors qu'il n'aurait dû être prescrit qu'aux cas extrêmes. Purdue Pharma aurait ainsi réalisé des bénéfices estimés entre 12 et 13 milliards depuis son introduction.

Une partie de ces fonds auraient également été transférés via des sociétés offshore, certains finissant d'ailleurs sur des comptes en Suisse, ce qui a valu aux Sackler des poursuites personnelles de la part de certains États. Quant au groupe Purdue Pharma, visé par plus de 2000 plaintes, il avait finalement déposé le bilan en septembre dernier.

Pour rappel, près de 400 000 citoyens américains sont décédés pour abus d'analgésiques entre 1999 et 2017.

J.Z