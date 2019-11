Le hêtre dépérit dans les forêts jurassiennes, au point de nécessiter des mesures d'urgence pour garantir la sécurité des randonneurs et autres usagers. Mais aux Genevez (JU), l'abattage dans un pâturage boisé de deux arbres remarquables fait polémique.

Dans un courrier, les naturalistes francs-montagnards ont dénoncé ce double abattage jugé disproportionné: «Il aurait été plus indiqué, comme cela avait été fait voici quelques années pour les tilleuls du village, d'intervenir sur les branches menaçantes», ont-ils écrit, comme rapporté par «Le Quotidien Jurassien».

En plein débourrage

Président du triage de la Courtine et environs, Gervais Gigandet avait photographié les deux hêtres au coeur de l'été. «On voit bien qu'ils sont secs et représentent une menace». Un discours qui vaut surtout pour l'arbre situé en bordure de chemin. En cause: deux sécheresses entrecoupées par un coup de gel en plein débourrage, quand les bourgeons se développent.

Si un tilleul peut renaître, un hêtre n'a pas cette faculté, selon Gervais Gigandet. «C'est bien malheureux, mais ils étaient vieux et attaqués par des champignons», rapporte le président du triage forestier. Son accent est sincère: «Je suis le premier à vénérer les vieux arbres. Ce sont nos ancêtres et il m'est déjà arrivé de leur faire des courbettes», dit-il.

«Quand un paysan a voulu coupé un érable pour bâtir une remise, je lui ai conseillé de mettre sa remise à ailleurs», reprend Gervais Gigandet. Mais là, face au dépérissement du hêtre, la bataille lui paraît perdue: «Contre le sec, on est démuni», admet-il.

Îlots de feuillus

«C'est malheureux de voir des arbres partir», ajoute Gervais Gigandet. Le garde forestier qui a procédé à l'abattage n'a rien à se reprocher, selon l'Office de l'environnement. Après avoir demandé et obtenu l'accord du conseiller communal en charge des forêts, il envisage maintenant de planter des îlots de feuillus autour des souches.

La règle, selon l'Office jurassien de l'environnement, c'est de ne pas s'acharner contre des arbres qui ne représentent pas un danger et d'éviter d'abattre des feuillus dans les pâturages boisés. Mais les naturalistes francs-montagnards constatent et regrettent «l'espèce de frénésie, de paranoïa» qui agite les milieux forestiers assujettis aux impératifs sécuritaires.

Vincent Donzé