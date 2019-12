Olivier B., âgé de 37 ans, a quitté l’hôpital de Prangins où il résidait le jeudi 5 décembre, en début d’après-midi. Ses proches n’ont plus de nouvelles depuis. L’important dispositif de recherches déployés par la police n’a pas permis de le retrouver à ce jour. Il aurait été vu dimanche, à Tramelan (BE), selon un communiqué de la police cantonale vaudoise de mercredi.

Signalement

L'homme mesure 172 cm, est de corpulence mince, les cheveux noirs courts, les yeux bruns. Il est vêtu d’une veste d’hiver Helly Hansen de couleur bleu, blanc et rouge. Il porte un bonnet kaki et possède des chaussures de marche brunes avec une partie fluo à l’arrière. Il est fragile psychologiquement et aurait tendance à s’isoler.

Toutes les personnes ayant remarqué l’intéressé depuis le 5 décembre ou ayant des renseignements relatifs à sa disparition sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au +41 21 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.

