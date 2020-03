Au total, 468 personnes ont été testées positives au coronavirus à Genève, dont 92 sont hospitalisées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Avec 19 patients, le nombre de personnes admises aux soins intensifs est stable depuis deux-trois jours.

Sur les 19 personnes aux soins intensifs, 18 sont intubées, a précisé jeudi Aglaé Tardin, qui a été désignée pour succéder au médecin cantonal Jacques-André Romand. Elle devait entrer en fonction en mai, mais vu la crise et la récente contamination de M. Romand au coronavirus, elle collabore dès à présent avec le service.

L'épidémie a fait à ce jour cinq victimes: quatre personnes âgées de plus de 80 ans et une femme qui souffrait de comorbidité, a relevé Mme Tardin lors de cette conférence de presse tenue à huis clos. Cette dernière était diffusée sur Léman Bleu et en streaming. Les journalistes ont pu poser des questions par le biais de messages transmis aux intervenants.

Consultations à distance

Adrien Bron, directeur général de la direction de la santé, a annoncé le déploiement des consultations à distance par téléphone ou vidéo via la plateforme hug@home. Cette mesure vise à limiter la venue de personnes fragilisées dans leur santé à l'hôpital, tout en assurant la continuité de leurs soins, selon les HUG.

Les consultations à distance sont possibles dans plusieurs services, dont la médecine de premier recours, l'oncologie, la pédiatrie et la cardiologie. D'autres consultations seront rajoutées dans les prochains jours. Dès lundi, des médecins de l'Association des Médecins de Genève pourront l'utiliser.

Le patient qui accepte le principe de consultation à distance reçoit un SMS avec un code lui permettant de participer à la téléconsultation. Il est ensuite contacté par le médecin et la consultation se déroule en visioconférence. (ats/nxp)