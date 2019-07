Dans son curriculum vitae, Ignazio Cassis compte de nombreuses références comme spécialiste de la santé publique et de la prévention. Le Tessinois a étudié la médecine à Zurich, Genève et Lausanne et il s'est montré plus doué pour la théorie que pour le bistouri. Ensuite, en tant que président durant de nombreuses années de l'association Santé publique suisse, on peut dire qu'il a voué une partir de sa vie à la prévention.

De la prévention au sponsoring

Dans certains cas, la prévention, même pour un médecin, est avant tout bonne pour les autres. Lorsqu'il était au Parlement, il n'était pas rare de rencontrer Ignazio Cassis sur le balcon du Palais en compagnie des fumeurs. On ne sait pas s'il fume encore dans sa vie de conseiller fédéral, mais il a toujours des contacts avec les milieux du tabac! Le cigarettier Philip Morris s'apprête à verser 1,8 million de francs pour sponsoriser le Pavillon suisse de l'Exposition universelle de Dubaï.

Largesse russe

On apprend aussi que Philip Morris a payé 45 000 francs en tant que «gold sponsor» pour l'inauguration de la nouvelle ambassade de Suisse à Moscou en juin dernier, comme si la Confédération n'avait plus les moyens de payer elle-même se genre d'événement. Il est vrai que 800 personnes y ont participé, que le bâtiment à coûté la coquette somme de 42 millions de francs et qu'il héberge un mélange de public-privé, de diplomates et d'hommes d'affaires du Swiss Business Hub, qui trouvent là un pied à terre pour leur commerce chez les Russes (qui sont aussi des gros fumeurs).

Un avenir sans fumée ?

Philip Morris assure qu'il vend aujourd'hui des produits quasi assaini, dont la fumée n'est plus qu'un nuage de vapeur. Le cigarettier affirme vouloir présenter à Dubaï «sa vision du futur pour remplacer la cigarette». Le cigarettier ne sera donc plus un cigarettier. Philip Morris a investi des sommes phénoménales dans le projet IQOS, une sorte de pipe high-tech, sans combustion, qui chauffe le tabac pour en sublimer les saveurs... «Pour un avenir sans fumée», martèle aujourd'hui la marque. «Demain, est-il écrit sur son site, Philip Morris sera l’entreprise qui aura remplacé la cigarette par un portefeuille de produits révolutionnaires». Fumer la moquette, c'est déjà fait...

Un modèle d'affaire

Mais, n'est-ce pas encore un peu nocif ? Le site donne une réponse prudente: «L'ensemble des données scientifiques accumulées à ce jour démontrent que, bien qu’IQOS ne soit pas sans risque pour la santé, le consommer exclusivement est vraisemblablement moins risqué que de continuer à fumer des cigarettes.» Un avenir sans fumée donc, mais pas sans risque, ni profits. Le nerf du commerce réside toujours dans un taux élevé d'addiction de la population à des produits plus ou moins nocifs. Le diplômé en santé publique Ignazio Cassis ne peut l'ignorer.