La vidéo vient d’être révélée: un double exploit a eu lieu dans les Alpes bernoises en moins de 24 heures en début d'été. Récit d’une journée mémorable.

L'aventure commence tôt pour le suédois Anton Andersson. Appuyé par une petite équipe d’alpinistes, il se réveille à 2 heures à la Mönschhütte pour s’élancer à l’assaut des pentes endormies de la Jungfrau. Dans la torpeur de la nuit, pas le temps d’avoir peur. Pourtant, c’est un défi de taille qui attend le jeune homme de 25 ans. Il va tenter de battre deux records du monde de wingsuit.

«Il n’y a pas de deuxième chance»

Xavier, un Lausannois accompagnant le fou volant dans les Alpes bernoises explique ne pas avoir eu de craintes pour son ami: «Quand je le vois dans les airs, cela me donne envie de faire pareil. C’est un truc de fou!» Fou, assurément, car le risque est élevé dans cette pratique. Chaque année, des adeptes de ce sport extrême «tapent» selon le jargon. En clair, ils s’écrasent et, dans l’immense majorité des cas, ne se relèvent jamais. Anton en est conscient: «Il n’y a pas de deuxième chance».

Joint par téléphone, il nous indique toutefois minimiser les risques: «Par ma longue expérience sportive et des techniques de méditation, j’ai appris à contrôler mes peurs pour les évacuer de mon corps. Je me concentre ainsi entièrement sur le wingsuit».

Le grand saut

Au moment de se retrouver seul sur un éperon rocheux quelques centaines de mètres sous le sommet de la Jungfrau, Anton est prêt: «Mon être est entièrement connecté à l’environnement.» Puis, c’est le grand saut: une sensation que le Suédois peine à décrire tellement elle est intense. «Je sens l’air, l’accélération... Tout se libère. C’est naturel, de la joie à l’état brut». Profite-t-il de la vue? «Je vois tout, mais ne peux pas jouir du paysage. Je me dois d’être focalisé sur le vol.»

A 200 km/heure au-dessus des glaciers

Durant plus de trois minutes, ce sont successivement des glaciers, des rochers et des forêts qui défilent à près de 200 km/heure quelques mètres sous la combinaison ailée d’Anton. Après huit kilomètres et l’ouverture d’un parachute, l’atterrissage se fait en douceur dans la vallée de Lauterbrunnen. Le précédent record de distance en sautant depuis la surface terrestre datait de 2011. Il est battu, mais il demeure la seconde étape: le défi de fin de journée, presque plus ardu encore.

Deuxième record du monde

Il s’agit d’un challenge de précision, au départ du Stockhorn (BE). Un pilotage minutieux est indispensable pour atteindre une cible de 30 centimètres sur 30 en polystyrène, la plus petite jamais visée en wingsuit. Après 20 secondes de vol, Anton transperce la mire positionnée à trois mètres du sol. «Mon sport semble délirant, mais au fond, on est juste comme des avions. Et au contraire des passagers, nous, on a les commandes» s’exclame le Suédois.

La peur de ne pas vivre

En partageant ses vidéos, l’aventurier espère pousser les gens à quitter leurs ordinateurs pour sortir de leur zone de confort. «La mort me fait évidemment peur, mais je redoute plus encore de ne pas vivre à fond» conclut-il avant de s’élancer vers de nouveaux défis.

Record du monde de précision en wingsuit: