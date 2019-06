En 2018, une personne a dépensé plus de 2600 francs en un seul jour pour continuer à jouer à «Candy Crush». C'est ce qu'a révélé un dirigeant de l'éditeur du fameux jeu électronique dans lequel on doit faire exploser des bonbons, convoqué devant une commission de la Chambres des communes britanniques qui enquête sur l'addiction aux jeux. Selon le «Guardian», le directeur a aussi dit que 9,2 millions de personnes y jouaient trois heures ou plus par jour et 432 000 six heures ou plus. Mais il n'y voit pas de problème d'addiction, puisque ce n'est qu'une infime partie de 270 millions de joueurs dans le monde et que l'utilisateur moyen n'y passait que 38 minutes par jour. Reste que la commission semble trouver que la compagnie n'en fait pas assez pour prévenir l'addiction. Elle a raison de s'inquiéter avant que tout ne parte en sucette. Michel Pralong

Quand glypho, y faut

Le glyphosate, c'est mal et les CFF ne vont plus l'utiliser pour désherber les voies. Enfin, pas tout de suite, d'ici 2025 seulement. Le temps de trouver des méthodes de substitution. Mais bizarrement, les CFF n'ont pas indiqué celle qu'ils utilisent parfois pour leur talus: les moutons. Ils craignent peut-être qu'ils se fassent écraser. D'un autre côté, cela aurait permis d'avoir des sandwiches aux merguez au wagon-restaurant. (MP)

Pile au bon moment

Incroyable nouvelle que celle que nous communique l'Administration fédérale des douanes. «Les importations de deux-roues à moteur électrique ont connu un véritable boom sur les dix dernières années, ayant multiplié leur volume presque par 20 pour atteindre 164 491 unités en 2018». C'est fou non, que les vélos ou trottinettes électriques qui n'existaient pas ou presque pas avant soient plus nombreux aujourd'hui. Il paraîtrait également qu'on trouve aujourd'hui beaucoup plus de smartphones qu'il y a 50 ans. (MP)

Pan dans les urnes

Le conseil fédéral a décidé de renoncer pour l'instant à la mise en exploitation du vote électronique. Une décision qu'il a prise lors de sa séance du 26 juin. En votant à main levée? (MP)

Pam n'est plus là

C'est l'actu people du moment, la rupture entre Pamela Anderson et le footballeur Adil Rami, qu'elle accuse d'avoir mené une double vie. L'histoire d'amour de la sirène d'«Alerte à Malibu» se termine une fois de plus en queue de poisson. (MP)