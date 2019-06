Vos employées vous ont délaissé, votre femme a pris les casseroles pour faire du bruit à la manif, vous vous sentez perdu? Pas de souci: un petit coup de logiciel photographique et hop, vous les faites réapparaître. C'est du moins ce qu'a fait un créateur de mode italien sur une photo des plus hauts dirigeants de la Silicon Valley qui étaient venus lui rendre visite. Comme il n'y avait que des mecs, il a rajouté deux femmes avec un montage grossier Elles existent pourtant, sont également deux sommités de la Silicon (Valley, donc), mais auraient été absentes au moment de la photo. Bien évidemment. Le montage a été repéré par un journaliste de BuzzFeed, la photo retirée et des excuses envoyées. Mais voilà qui pourrait donner des idées à bien des conseils d'administration au moment de la photo de famille. Espérons toutefois que les femmes n'auront pas besoin de photoshopper des grévistes supplémentaires ce vendredi pour paraître nombreuses. Michel Pralong

The most consequential inconsequential story I will ever write. https://t.co/eFbfPZxzbH — Ryan Mac (@RMac18) 12 juin 2019

Mauvaise langue

Les députés valaisans ont débuté la séance de ce vendredi matin en observant une minute de silence en mémoire des femmes victimes des violences des hommes, rapporte «Le Nouvelliste». Mais les violences sexistes, ne faudrait-il pas les dénoncer plutôt que de se taire? (MP)

Main tendue

Les femmes sont davantage touchées par la pauvreté, nous apprend Caritas Suisse. Comme elles sont aussi davantage touchées tout court, c'est vraiment du harcèlement. (MP)

Reprise de violet

Sur Twitter, le PDC Vaud et le PDC Lausanne ont voulu faire un geste pour la grève des femmes en faisant passer leur image de profil (leur logo en fait) du orange au violet. On manque visiblement (voir photo ci-dessous) de technique informatique au PDC, ou alors leur graphiste est une femme, en grève. On l'a d'ailleurs peut-être fait revenir puisque, deux heures plus tard, le logo était cette fois colorié soigneusement en violet. (MP)

La Suissesse n'existe pas

C'est sympa, le «Huffington Post» français consacre un article à la grève des femmes en Suisse. Dommage qu'il le débute par «Toutes les Suisses...». ...esses, s'il vous plaît. Même si dire Suisse pour une femme est aussi admis (mais peu employé), autant user d'un vrai féminin en ce 14 juin. (MP)

Sans elles, on s'écrase

Une femme vous manque est tout est dépeuplé, plus rien ne fonctionne. Et anatomiquement parlant, la phrase suivante s'avère qui plus est exacte:

(MP)

(Le Matin)