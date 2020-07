Après Zurich, Berne, Argovie et Soleure, Bâle-Ville renforce à son tour les contrôles d'identité à l'entrée des boîtes de nuit, suite aux récents cas de super-propagation du coronavirus. Les organisateurs devront vérifier l'authenticité des coordonnées indiquées par les clients.

Les autorités bâloises exigent des responsables de clubs la garantie que les coordonnées transmises en cas d'infections au Covid-19 soient exactes. Ils devront la fournir à travers des contrôles systématiques des pièces d'identité ou par un autre moyen, indique vendredi le gouvernement de Bâle-Ville. Ils pourront être poursuivis pénalement en cas de non-respect de cette ordonnance spéciale.

Jusqu'à la fin de l'année

Le nouveau règlement entre en vigueur lundi et le restera jusqu'à la fin de l'année, précise l'exécutif cantonal. Il vise à prévenir la propagation du virus au niveau local. Les cas d'infections massives, survenues récemment à Zurich, Spreitenbach (AG) et Olten (SO), ont révélé que l'enregistrement des coordonnées par les organisateurs, exigé par la Confédération, n'a pas suffisamment fonctionné. Des clients n'ont pas indiqué leurs coordonnées ou leur identité réelles, rendant le traçage des contacts lacunaire en cas d'infections.

BE, SO et AG: aussi dans les bars

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville prendra des mesures supplémentaires, si le renforcement des contrôles d'identité devait se révéler insuffisant pour garantir le traçage des contacts, écrit-il. L'exécutif sévira également en cas de forte hausse des cas d'infections. Ces derniers jours, les gouvernements zurichois, bernois, soleurois et argovien ont annoncé eux aussi un renforcement des contrôles d'identité des clients. La vérification systématique des adresses électroniques et des numéros de téléphone en fait partie dans certains cantons. A Berne, Soleure et en Argovie, les contrôles s'appliqueront aussi aux bars. (ats/Le Matin)