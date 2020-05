La Police cantonale fribourgeoise a intercepté lundi à Chiètres (FR) un homme de 39 ans circulant sans permis ainsi que sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Sans compter que l'individu se trouvait au volant d'une voiture volée. La patrouille de police a stoppé un véhicule signalé volé le 18 mai à Avry-devant-Pont (FR), ont indiqué jeudi les forces de l'ordre.

Le conducteur a été interpellé et emmené au poste de police pour y être auditionné. Ayant reconnu les faits, l'auteur présumé a été relaxé. Il sera dénoncé au Ministère Public. L'enquête a permis de déterminer que l'auteur présumé avait volé un premier véhicule, non verrouillé, dans une entreprise à Niederscherli (BE), durant la nuit du 17 au 18 mai. Plus tard dans la nuit, en panne d'essence, il a abandonné la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence de l'A12, à la hauteur du viaduc de la Gruyère.

Antécédents et précédents

L'individu s'est ensuite dirigé à pied en direction d'Avry-devant-Pont, où il a volé un second véhicule, non fermé à clé, devant un domicile. Par ailleurs, vendredi dernier, il a également commis un vol d'essence dans une station-service à Avenches (VD). Le passif de l'automobiliste ne s'arrête pas là. Les investigations ont révélé qu'il a non seulement circulé à plusieurs reprises sous l'influence d'alcool et de stupéfiants, mais également sans être titulaire d'un permis de conduire. Les véhicules volés seront restitués à leurs propriétaires. (ats/Le Matin)