Une déflagration survenue vraisemblablement dans une broyeuse à pellets semble à l'origine de l'incendie qui a détruit mardi soir la scierie Corbat de Vendlincourt (JU), une entreprise jurassienne emblématique, avec la production à Glovelier de traverses et aux Breuleux de parquets.

Entrepreneur de la quatrième génération devenu vice-directeur de l'entreprise aux côtés de son frère, Gauthier Corbat a entendu deux déflagrations, espacées de cinq secondes.

Commentaire d'un homme du métier: «La poussière de bois qui se répand dans un scierie peut provoquer une explosion à la moindre étincelle». Selon un employé cité par «Le Quotidien Jurassien», 800 tonnes de granulés constituées de feuillus et de résineux étaient stockées sur le site. Le bois de feuillus, c'est ce qui fait la renommée de la scierie Corbat.

Deuxième saison

Autour du 2 novembre dernier, la scierie située au bord de la route menant à Bonfol a été utilisée pour le tournage d’un épisode de la deuxième saison de la série «Wilder», coproduite par SRF, avec la comédienne Sarah Spale dans le rôle de l’inspectrice Rosa Wilder.

«Je suis choqué. Nous sommes au mixage et je regarde des images de la scierie tous les jours», commente le réalisateur fribourgeois Pierre Monnard. «Toutes mes pensées vont à la famille Corbat», insiste ce matin le réalisateur de «Wilder».

Magnifique lieu

Son témoignage est sincère, tant l'équipe de tournage a été bien accueillie à la scierie Corbat: «Magnifique lieu opéré par une très super équipe», synthétise Pierre Monnard, en évoquant la scierie de Vendlincourt.

En application du scénario, Pierre Monnard avait placé trois cadavres dans la scierie au lendemain de la fête du jubilé d’une scierie fondée en 1869, la scierie Corbat créée en 1930 étant devenu l'espace d'un tournage la «Sägerei Mulliger».

La réalité était heureusement très éloignée de la fiction, mardi soir: les employés ayant servi de figurants l'automne dernier avaient quitté l'entreprise lorsque le sinistre a éclaté, à 17h30.

Fondateur du HC Ajoie

Prévue l'hiver prochain sur la SRF et sur la RTS, dans une version doublée, la diffusion de «Wilder» aura une signification particulière pour la famille Corbat, même si dans la série, les portraits des ancêtres sont fictifs et n'incluent pas le directeur de la deuxième génération, Charly Corbat.

Passionné de hockey, cet entrepreneur décédé l'an dernier deux mois avant le tournage a fondé et présidé le HC Ajoie. Charly Corbat avait aménagé une patinoire de fortune dans sa scierie en 1956, à la mort du HC Porrentruy, une formation qui jouait sur... l'étang Corbat.

Des incendies, la scierie Corbat en a affronté un premier en 1937 et un second en 1965. À l'époque, on fait «de la guigne une opportunité», comme stipulé dans l'historique de la scierie. À vérifier en 2019. (Le Matin)