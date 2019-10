Candidat et élu en 2011 et 2015, le socialiste vaudois Jean Christophe Schwaab s'est retiré du Parlement à fin 2017 pour s'occuper de son fils aîné en difficulté. L'année précédente, il avait été élu à l'exécutif de la commune de Bourg-en-Lavaux, où il dirige le dicastère des affaires sociales, travaux et infrastructures. Cette année, c'est en observateur qu'il a vécu la campagne et commenté sur son site.

Climat: peu de propositions

A l'échelon communal, il a pu constater les effets de la politique menée à Berne sous l'impulsion du PLR et l’UDC, qui n’ont cessé ces dernières années de couper dans les assurances sociales, les prestations de l'AI et de l'assurance-chômage en particulier. Cette campagne a peu évoqué ces problématiques par rapport au climat: «On évoque beaucoup les problèmes climatiques, note-t-il, c'est légitime, mais sur le fond, il y a peu de propositions. Ces dernières semaines, les médias parlent plus d'anecdotes ou du déroulement de la campagne que de son contenu».

Casser le monopole de la SUVA

D'après lui, l'UDC et le PLR vont sans doute perdre le 20 octobre la majorité de 101 qu'ils font au Conseil national, mais cela ne signfie pas que leurs intentions vont changer: «La droite a cherché durant cette campagne à cacher ses véritables intentions comme casser le monopole de la SUVA, transférer les coûts de l'ambulatoire aux cantons, favoriser les cliniques privées, affaiblir la défense des locataires face aux loyers abusifs ou encore hausser l'âge de la retraite».

Avec les ‹PLR des champs›

Il remarque un autre sujet qui fâche et qui a peu fait l'objet de positions tranchées des candidats bourgeois: «Les accords de libre-échange, comme celui du Mercosur, sont une menace pour l'économie rurale. Moi qui suis en contact régulier avec des «PLR des champs», ils savent que ces accords peuvent avoir des effets destructeurs sur l'agriculture ou la viticulture, au moment où celle-ci souffre de surplus».

La transparence a fait son chemin

Jean Christophe Schwaab a été longtemps parmi les rares à déclarer ses revenus et ses dépenses de campagne. Il apprécie l'évolution du monde politique à ce sujet: «Par rapport aux éditions précédentes, la transparence des budgets de campagne devient petit-à-petit la norme. Avant, celui qui était transparent était singulier, aujourd'hui c'est le contraire, c'est celui qui ne montre pas ses comptes qui devient suspect... Mais connaître les budgets est une première étape, la suivante sera de savoir d'où vient l'argent».

Administrateur des trains jurassiens

A 40 ans, le socialiste n'exclut pas de revenir à Berne: «On verra... Si le train passe je le reprendrai, autrement tant pis...» Pour l'instant, il a justement commencé à s'occuper de trains. Récemment, il a été nommé administrateur des Chemins de fer du Jura: «Un poste qui était déjà tenu par un Vaudois. C'est plus facile pour quelqu'un qui n'est pas impliqué directement dans la question jurasienne». Par ailleurs, il poursuit un mandat juridique cantonal, celui de créer un guide à l'usage des exécutifs lors de votations: «Comme il y a eu pas mal de recours et d'annulations ces derniers temps, il s'agit de fixer un code de bonne pratique, pour que les exécutifs savent ce qu'ils peuvent faire ou non dans une campagne».

Ticket rose-vert gagnant

Dimanche prochain, il suivra les résultats dans le canton de Vaud comme s'il était lui-même encore candidat. Il ose un pronostic dans la course au Conseil des Etats: «Ada Mara et Adèle Thorens ont de bonnes chances d'être élues. Il y a quatre ans, Olivier Français avait profité d'une poussée de la droite et du soutien de l'UDC. Cette fois, cela se présente différement pour lui. Si l'UDC régresse, elle pourrait se démobiliser au second tour».

Eric Felley