Le 27 novembre 2019, Jean Maurice Libotte a reçu un courrier révoquant son autorisation d’établissement et notifiant son renvoi de Suisse de la part du Service des migrations du canton de Berne. Sévère avec tout étranger prestataire de l’aide sociale la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) a remplacé l'an dernier la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). «Les gens se rendront compte que cette loi votée a des conséquences, et qu’il y a des vies fixées là derrière», a commenté le maire de St-Imier Patrick Tanner dans «Le Journal du Jura». Le 13 février dernier, Jean Mo a écrit au Service cantonal des migrations en joignant à son courrier une attestation médicale sur la dégradation de son état de santé. - (VDé)

Après 35 ans vécus en Suisse, le ciel est tombé sur la tête d'un Belge, assisté social. À St-Imier (BE), pour évoquer une menace d'expulsion pour cause de dettes, Jean Mo (59 ans) donne rendez-vous un mardi, son jour de congé, même s'il n'est pas salarié.

Ce Belge est sans emploi, mais pas sans activité: il se lève très tôt, quatre fois par semaine, pour prendre le bus en direction de Tramelan, où il participe au programme d'occupation de l'entreprise de réinsertion professionnelle Regenove.

Solide gaillard rendu populaire par ses grillades, mais aussi et surtout par son engagement aux Sapeurs-Pompiers d'Erguël jusqu'à ses 50 ans, Jean Mo a le contact facile: «Salut Inès!», «salut Pascal!», lance-t-il sur le chemin du Centre social protestant.

Bénévole, il l'était aussi à la Croix-Rouge: «Des vies, j'en ai sauvées», glisse ce donneur de sang et de plaquettes, qui a perdu son œil gauche à 19 ans, quand il manipulait pétards et fusées.

Nez Rouge

Attablé devant un café, au restaurant de la Maison du Peuple, Jean Maurice Libotte rembobine sa trajectoire. Il a été tour à tour garde bains auxiliaire à la piscine, accompagnant de l’opération Nez-Rouge, alors qu'il n'a pas de permis de conduire.

À la fête villageoise «L'imériale», c'est lui qui a grillé les saucisses au stand de la Société de cavalerie du vallon, si bien qu'au final, un comité de soutien s'est constitué à l'insu de son plein gré. Normal: «T'es plus Suisse que les gens d'ici», lui a expliqué son copain Mario.

Samedi dernier, des signatures ont été récoltées en faveur de Jean Maurice Libotte, «arrivé en Suisse en 1985, suite à son mariage», mais pas binational. «Quand j'ai fait ma demande de naturalisation, j'étais endetté par l'achat foireux d'un appartement qui m'a tout fait perdre», explique-t-il.

Truc de malade

En ligne et sur papier, les signataires de la pétition sont désormais 700, à St-Imier et au-delà: «Cette solidarité, c'est un truc de malade! Je ne pensais pas que les gens m'apprécient autant que ça», commente Jean-Mo, la larme à l’œil.

Le réconfort vient aussi de la rue. Lematin.ch l'a accompagné mardi, entre le café du matin et le thé froid de l'apéro. «Je ne bois plus de bière à cause des médicaments», s'excuse ce Belge, soigné pour une dépression.

Permis C

Ce qui pend au nez de Jean Maurice Libotte, bénéficiaire de l’aide sociale depuis 2011, c'est une révocation de son permis d’établissement C, en raison d'une dette sociale trop importante. Une situation qui découle de la révision de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) .

Jean-Mo ne critique pas les employés du Service cantonal des migrations: «Ce sont des fonctionnaires qui appliquent des directives. La loi, je la respecte!», dit-il. Ce qui ne l'empêche pas de la trouver «inhumaine». Quitter la Suisse, pour lui, reviendrait à mettre, comme il dit, «35 ans de vie à la poubelle».

Par amour

Ce Bruxellois n'est pas un réfugié économique: c'est pour suivre un amour de vacances rencontré à 21 ans du côté de La Rochelle (F) qu'il a posé ses valises à Tramelan (BE) pour travailler en usine, puis à St-Imier trois ans plus tard, en 1988.

Son divorce survenu en 2001 a précipité ce qu'il appelle sa «descente aux enfers», avec comme unique planche de salut sa fille, établie à Moutier. «Ma femme tenait les cordons de la bourse», dit-il pour justifier sa dégringolade financière. La suite? «Mon salaire de magasinier servait à payer la pension alimentaire», assure le Belge.

Siège éjectable

La vente de l'usine qui l'employait l'a mis pour deux ans au chômage, en 2004. S'il se trouve aujourd'hui sur un siège éjectable, c'est à cause de dettes figurant au registre des poursuites. Dettes admises, mais Jean Mo refuse de passer pour un profiteur. «Je veux donner des coups de main à Pierre, Paul ou Jacques, et ne pas passer mes journées au bistrot», insiste-t-il.

On lui dit qu'il est sur le côté pile d'une aide sociale où, sur le côté face, on trouve le prédicateur biennois Abou Ramadan. Mais Jean Mo coupe court en rejetant toute comparaison: «Je ne fais pas de politique! Mes pensées vont à ceux, italiens, espagnols ou autres, qui rencontrent le même problème que moi». À St-Imier, sur 5163 habitants, 1048 ont un permis C.

Pas chose facile

Son espoir repose sur un courrier adressé au service cantonal de migrations: «Je vais faire mon possible pour trouver un emploi salarié et diminuer autant que possible ma dépendance de l'aide sociale», écrit-il. Mais sans rien promettre: «Ce ne sera pas chose facile compte tenu de mon âge».

En rentrant chez lui, rue de la Chapelle, Jean-Mo craint de trouver un courrier recommandé dans sa boîte à lettres, «Je ne veux pas dire adieu à St-Imier pour Bruxelles, une ville que je ne connais plus», dit-il en s'éloignant.

Vincent Donzé