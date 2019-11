Les Jeunes PLR veulent relever progressivement l'âge de la retraite à 66 ans tant pour les hommes que pour les femmes. Ils ont lancé mardi leur initiative populaire sur les rentes destinée à assainir l'AVS.

Selon le texte de l'initiative «pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» publié mardi dans la Feuille fédérale, l'âge de la retraite sera d'abord relevé par tranches de deux mois jusqu'à 66 ans. Il sera ensuite lié à l'évolution de l'espérance de vie (par un facteur de 0,80).

L'initiative prévoit aussi des dispositions transitoires qui stipulent que l'âge de la retraite doit être connu cinq ans avant le départ à la retraite. Le relèvement de l'âge de la retraite serait appliqué quatre ans après l'acceptation de l'initiative. La Chancellerie fédérale a fixé le délai pour la récolte des signatures au 5 mai 2021.

Soutien de parlementaires

Le comité d'initiative est composé d'une trentaine de membres du parti libéral-radical, dont le vice-président neuchâtelois des Jeunes PLR suisses Nicolas Jutzet ou la députée au Grand conseil genevois Diane Barbier-Müller.

Plusieurs parlementaires fédéraux, dont les conseillers nationaux Philippe Nantermod (VS), Christian Wasserfallen (BE), Christa Markwalder (BE), ou le conseiller aux Etats Andrea Caroni (AR), font également partie des initiants.

Projet du Conseil fédéral

La réforme de l'AVS est actuellement entre les mains du Parlement. Le chef du Département fédéral de l'intérieur Alain Berset lui a transmis son projet en août. Il propose notamment de faire passer l'âge de la retraite des femmes à 65 ans.

L'harmonisation progressive de l'âge des femmes avec celui des hommes devrait rapporter 10 milliards de francs. Le peuple y ayant déjà dit «non» deux fois, le gouvernement propose des compensations pour les femmes nées entre 1959 et 1967 si la réforme entre en vigueur en 2022 comme il le souhaite. (ats/nxp)