Alors que s'approchent les fêtes de fin d'année, les jeux de société et les puzzles connaissent un fort engouement auprès des consommateurs helvétiques. Entre janvier et octobre, leurs ventes ont bondi de plus d'un quart, indique l'Association suisse des jouets (ASJ) dans un communiqué.

Selon une étude publiée jeudi, cette catégorie de jouets, qui représente près de 12,7% des marchandises écoulées dans la branche, a généré 25,5% de recettes en plus comparé à la même période un an plus tôt. Les figurines d'action et accessoires ( 21,1%) ont également la cote, de même que les poupées ( 2,4%).

Pokémon toujours à la mode

Du côté des perdants, les deux plus importantes catégories que sont les sets de construction (-2,8%) et les jouets sportifs et d'extérieur (-3,4%) ont vu leurs ventes reculer, moins toutefois que les véhicules (-4,9%) et les appareils électroniques (-14,4%), même si ce dernier segment ne pèse que pour 1,4% des recettes totales de la branche, précise la faîtière du jouet.

Les principaux acteurs de la grande distribution signalent le succès rencontré par les figurines de marque L.O.L., les cartes Pokémon, les briques Lego ou encore de manière générale les peluches.

Dans les magasins spécialisés, les produits sous licence - Frozen, Harry Potter, Peppa Pig pour ne citer qu'eux - ont été particulièrement prisés, ainsi que le circuit de billes Gravitrax.

Lego et Playmobil, leaders

Les jouets de marque Lego et Playmobil continuent d'occuper le haut du classement chez les distributeurs en ligne. Ces derniers rapportent également de bonnes ventes de jouets pour bébés et nourrissons, et de jouets en bois haut de gamme (Trauffer et Cuboro).

Le sondage a été mené par l'institut GfK auprès de Migros, Manor, Coop, Franz Carl Weber, Spielkiste, Galaxus et Spielzeug24, qui représentent selon l'ASJ près de 65% du marché helvétique. La faîtière se targue de représenter 550 marques et plus de 70 producteurs, importateurs, grossistes et détaillants. (ats/nxp)