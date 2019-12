Le Conseil d'État vaudois a prononcé une interdiction de vol des drones et minidrones durant les Jeux olympiques de la Jeunesse 2020, du 9 au 22 janvier. Sont concernés les sites de compétitions et le village olympique. Ces engins peuvent représenter un danger pour la sécurité et pourront être confisqués.

Seules les personnes ayant obtenu une autorisation exceptionnelle de l'administration cantonale avec un préavis favorable de l'Office fédéral de l'aviation civile pourront survoler les périmètres susmentionnés. À savoir Lausanne, Leysin, Villars-sur-Ollon, Prilly, Vallée de Joux et Chavanne-près-Renens, précise le gouvernement dans son communiqué. (ats/nxp)