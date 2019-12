Depuis la fermeture fin juin des derniers sites autorisés au bénéfice d'une prolongation (comme PokerStars), les joueurs de poker en Suisse commencent à s'impatienter... En effet, l'un des arguments de la nouvelle loi sur les jeux d'argent, votée en juin 2018, était de leur faciliter la vie en organisant des jeux en ligne en Suisse, ainsi que la possibilité d'organiser des tournois en live dans les cantons.

Les cantons prennent leur temps

Aujourd'hui, après la fermeture des plateformes internationales, il n'est plus possible légalement de jouer au poker en ligne. Depuis la votation, aucune société n'a eu le temps de s'adapter. Par ailleurs, les cantons mettent un temps certain à mettre leurs lois en conformité avec la nouvelle donne fédérale. Ici, il n'y a pas que le poker qui est concerné, mais bien d'autres aspects de la loi. Ce qui fait que ces tournois sont pour le moment interdits, et cela peut durer encore longtemps. La seule façon de jouer au poker légalement est d'aller physiquement dans un casino.

On ne sait pas

Le conseiller national Lukas Reinmann (UDC/SG), connu à Berne pour être un joueur passionné, a interpellé lundi la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter à l'heure des questions, abattant sa dernière carte: «Quand peut-on espérer obtenir une avancée dans ce domaine?» La Saint-Galloise n'en sait rien... Mais elle a répondu que six casinos avaient obtenu une licence pour proposer des jeux en ligne, dont le poker.

Une seule demande avec l'étranger

La Commission fédérale des maisons de jeux a autorisé une quinzaine de jeux de poker différents. C'est à chaque société de choisir ses variantes, en fonction d'un partenaire qui soit capable de les rendre opérationnelles. «Une demande spécifique de coopération avec un organisateur étranger pour le poker en ligne a été déposée par un seul casino», a-t-elle précisé encore, ajoutant que la connexion de la plateforme de jeux de casino avec celle de poker est beaucoup plus complexe qu'avec les autres jeux.

Ainsi, il est impossible de dire à l'heure actuelle quand les joueurs pourront retrouver une offre légale de poker en ligne en Suisse.

Eric Felley