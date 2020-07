Le Jura est devenu le premier canton suisse à rendre obligatoire le port du masque dans les magasins et commerces dès lundi et pour une durée de deux mois. Le canton de Vaud a lui aussi introduit cette mesure lorsque plus de 10 personnes se trouvent dans le magasin. La mesure, qui entrera en vigueur mercredi prochain, a été annoncée vendredi par le Conseil d'Etat vaudois.

Dans le Jura, elle concerne les personnes âgées de plus de 12 ans. «Depuis une dizaine de jours, le canton du Jura fait face à une recrudescence du coronavirus avec plus d'une vingtaine de nouveaux cas positifs confirmés», a expliqué vendredi le gouvernement jurassien. Cette obligation de port de masque pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la situation.

Conséquences pénales

Le canton a rappelé les conséquences pénales du non-respect des décisions de mise en quarantaine. Il est prêt, en cas de nouvelle péjoration de la situation, à imposer de nouvelles mesures restrictives.

Pour faire face à l'augmentation des cas, les effectifs et moyens techniques de la ligne téléphonique d'urgence santé ont aussi été adaptés afin de mieux répondre aux sollicitations en forte augmentation pour les tests de dépistage, a précisé le canton. Les équipes de cette ligne s'occupent en effet aussi des tâches liées au traçage.

Renforcement des mesures en EMS

Le canton du Jura a aussi décidé de renforcer les mesures d'accompagnement des visites dans les EMS et appartements protégés. Un questionnaire de santé sera à nouveau à compléter par les visiteurs, alors que le port du masque continuera d'être obligatoire pour les visiteurs, et fortement conseillé pour les résidents. Le nombre de visites devra se limiter à une à deux personnes par jour et elles ne devront pas durer plus d'une heure.

Le gouvernement a aussi annoncé une prolongation de mesures économiques. Il étend jusqu'au 16 septembre la durée de validité des mesures de soutien forfaitaire des entreprises dans la réalisation de certaines formalités administratives, de soutien à des projets innovants permettant de maintenir l'activité économique locale ainsi que de soutien aux personnes pouvant bénéficier d'une mesure cantonale en faveur des demandeurs d'emploi. (ats/Le Matin)