Devenir multimillionnaire en Suisse grâce à l’Euro Millions, c’est possible. Le 2 octobre 2018, un chanceux sur sol helvétique cochait les cinq bons numéros et les deux étoiles, établissant ainsi avec un jackpot de 183,9 millions, le record du plus gros gain jamais réalisé en Suisse. Ce soir, la Loterie Romande et les neuf autres loteries partenaires du jeu, proposent une nouvelle super cagnotte à 145 millions de francs. De quoi pimenter vos rêves à l’extrême. Avec un tel pactole, vous pouvez acheter une île dans les Caraïbes à 10 millions de francs sans faire craquer votre budget ou encore un jet privé, valeur entre 3 et 40 millions de francs, selon la taille et le rayon d’action de l’appareil. Et il ne vous reste plus qu’à ordonner à votre commandant de bord d’atterrir sur une plage proche de vos palmiers, comme le suggère l’affiche de la Loterie Romande.

«Cette pub interpelle ma clientèle», souligne Alain Zwahlen qui a repris le Kiosque du Théâtre à Lausanne, il y a deux ans, et renseigne systématiquement ses clients sur le montant de la super cagnotte. «Une bonne partie de ceux qui ne jouent pas d’habitude, ajoute le kiosquier, tentent leur chance. Quant à mes joueurs réguliers, ils augmentent pour l’occasion leurs enjeux.» Le gérant lausannois estime aussi que le timing de cette timbale ne pouvait mieux tomber: «La super cagnotte est proposée entre des weekends prolongés qui donnent un avant-goût de vacances où les gens rêvent de destinations exotiques!»

Le seul moyen de gagner, c’est de jouer!

Pour tenter sa chance, il suffit de remplir au moins un bulletin Euro Millions et le faire valider avant 19h30 dans l’un des 2'500 points de vente de la Loterie Romande ou sur le site www.loro.ch. Et si vous n’avez pas de numéros fétiches, optez pour un Quick Tip: ce système choisit aléatoirement les numéros à votre place. Rappelons que depuis le 1er janvier, les gains unitaires de loteries, de paris sportifs et hippiques jusqu’à un million de francs sont exemptés d’impôt. Seule la part dépassant votre premier million est soumise à l’impôt anticipé. Et n’oubliez pas non plus ce vieil adage: seuls ceux qui jouent ont une chance de gagner!

(Le Matin)