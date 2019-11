Schweiz versus Österreich

Überraschungen beim Preisvergleich

Während Kitzbühel für Schweizer eher zu weit entfernt ist, hört man in Ischgl im Paznaun mehr Schweizerdeutsch als irgendeine andere Fremdsprache. Der eine Grund dafür ist, dass das attraktive Ischgler Skigebiet mit jenem von Samnaun im Bünderland zusammenhängt – ein anderer, dass viele Schweizer nach Österreich kommen, weil es hier angeblich günstiger ist und weil man freundlicher behandelt werde.









Die Freundlichkeit lässt sich nur subjektiv bewerten; die Geschichte mit den Preisen jedoch birgt ein paar Überraschungen. So kam die «SonntagsZeitung» zum überraschenden Schluss, dass Nobelherbergen in St.?Moritz günstiger sind und mehr bieten als im österreichischen Lech-Zürs. In der Hochsaison kostet im von Grund auf renovierten Fünfsternhaus Carlton in St. Moritz, das nur Suiten anbietet, eine Übernachtung für zwei Personen 1100 Franken; in den sechs weiteren Fünfsternhäusern übernachtet man für 620 bis 970 Franken. Die teuersten Doppelzimmer in Lech hingegen schlagen mit 1755 Franken (Hotel Aurelio) und 1150 Franken (Almhof Schneider) zu Buche; die günstigsten sind rund 120??Franken teurer als in St. Moritz. Zudem haben die österreichischen Luxusunterkünfte im Schnitt weniger Restaurants und kleinere Wellnessbereiche. Nicht direkt vergleichen lässt sich die Qualität der Gastronomie, weil «Gault Millau» laut «SonntagsZeitung» in den beiden Ländern «unterschiedlich bewertet». Der Guide Michelin hat sich (mit Ausnahme von Wien und Salzburg) aus Österreich abgemeldet.







Dass St. Moritz gastronomisch mit der Weltspitze mithalten kann, beweist ein Diner im Restaurant Da Vittorio, dem neuen Spitzenlokal im Carlton. Dort wirken im Winter die Brüder Enrico und Roberto Cerea, die das gleichnamige Restaurant in Brusaporto in der Nähe von Bergamo betreiben, das von Michelin mit drei Sternen bewertet wird. Zudem gibt es in der weiteren Umgebung nicht weniger als 19 von «Gault Millau» mit 13 und mehr Punkten benotete Lokale, drei davon haben 18 Punkte.







Der Skipass als Argument





Das Skifahren ist in Österreich ebenfalls nicht automatisch günstiger, wie eine Erhebung des deutschen Portals Ab-in-den-urlaub.de belegt: Am teuersten sind die Tageskarten in Norwegen, am billigsten in Deutschland, Tschechien und einigen weniger bedeutenden österreichischen Orten. Graubünden (im Schnitt 47 Euro für die Tages- und 256 Euro für die Wochenkarte) ist praktisch gleich teuer wie das österreichische Ötztal und das Wallis. Ischgl (43 bzw. 217 Euro) ist da günstiger, aber immer noch teurer als das Berner Oberland.







Allerdings bekommt, wer zwei Nächte und mehr im Hotel verbringt, in mehr als hundert Gasthäusern in der Region St. Moritz den Ski-Tagespass zum unschlagbaren Preis von 25 Franken, in ­einigen Häusern sogar gratis. Man habe lang mit Hotels, Bergbahnen und diversen Akteuren verhandelt, um dieses Angebot auf den Markt bringen zu können, sagt Ariane Ehrat, Direktorin von Engadin St. Moritz Tourismus. «Wir haben ­damit ein sehr starkes Argument für St.??Moritz geschaffen.» Der Skipass gibt Zugang zu 350 Kilometer Pisten, drei Snowparks und 57 Bahnanlagen ; auch die Gratisnutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Oberengadin gehört dazu.







Der Preisvergleich lohnt sich: Das Skifahren und Übernachten ist in Österreich nicht a priori günstiger als in der Schweiz – das Essen und Trinken dagegen schon. (Artur K. Vogel)