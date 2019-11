Kevin Grangier, 34 ans, a été élu jeudi soir à la présidence de l'UDC Vaud. Il promet un style plus offensif avec au premier plan la préférence nationale. Le jeune homme l'a emporté facilement, avec 111 voix lors d'un congrès à Palézieux (VD). Autre candidat déclaré, le peu connu Gabor Fonyodi est arrivé loin derrière avec 16 voix.

«Je veux faire de l'UDC le parti de la préférence nationale, et ceci dans tous les domaines», a expliqué Kevin Grangier à Keystone-ATS, en marge de l'assemblée. «Je souhaite par exemple que les Suisses soient prioritaires pour bénéficier du filet social. Je veux une AVS forte, mais avec le mot d'ordre: les Suisses d'abord».

Médias et relève

Pour accompagner ce discours fort, il prône une présence médiatique renforcée, marquant ainsi sa différence: «Je vois les médias comme une opportunité et non comme un risque pour valoriser nos membres et nos idées», ajoute-t-il. Il prévoit d'organiser régulièrement des conférences de presse sur les sujets du moment avec, à chaque fois, d'autres personnalités. Une manière aussi de profiler de nouveaux visages et de favoriser la relève.

Cette posture offensive doit permettre à l'UDC Vaud de regagner du terrain. Le parti vient de perdre un siège au Conseil National, passant de quatre à trois élus, et n'a pas réussi à revenir au Conseil d'Etat depuis le décès de Jean-Claude Mermoud en 2011. L'objectif est de redresser la barre d'ici la prochaine grande échéance électorale, les communales de mars 2021.

Jeune en politique

Kevin Grangier, père de trois enfants, fêtera ses 35 ans en janvier prochain. Cet indépendant, actif dans le conseil en relations publiques, a grandi à Noville, où il s'est lancé en politique avec son voisin et ami Dylan Karlen, municipal UDC à Villeneuve.

Dès ses débuts, il s'engage pour l'indépendance de la Suisse - face à l'Union européenne notamment - , et est membre de l'Association pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). «La souveraineté de la Suisse est au coeur de mon engagement politique», explique-t-il.

Carrière

Militant dès l'âge de 15 ans, il a cofondé, avec notamment le conseiller national Michael Buffat, les jeunes UDC vaudois en 2002. A 22 ans, en 2008, il est devenu porte-parole adjoint de l'UDC Suisse, puis secrétaire général de l'UDC Vaud de 2014 à fin 2017. Il a dirigé plusieurs campagnes aux niveaux cantonal et fédéral.

Il a quitté son poste de secrétaire général du parti vaudois pour divergences de vues avec la direction qu'il ne trouvait pas assez combative. Il nuance: «j'étais d'accord avec la stratégie, mais j'estimais que le parti ne se donnait pas les moyens de ses ambitions», précise-t-il. Kevin Grangier succède au conseiller national Jacques Nicolet, qui a dirigé le parti durant quatre ans.

Complémentaire de février

En début de soirée, l'assemblée s'est également penchée sur l'élection complémentaire du 9 février au Conseil d'Etat vaudois, après la démission de Jacqueline de Quattro. L'UDC a renoncé à une écrasante majorité à présenter un candidat. Le parti a apporté son soutien à la candidature PLR par 97 voix sans opposition et 13 abstentions.

Le PLR doit désigner son candidat le 5 décembre prochain. Pressentie depuis plusieurs années, la députée et syndique de Payerne Christelle Luisier est la seule en lice. Elle pourrait affronter dans les urnes un militant de la grève du climat. Ces derniers ont annoncé qu'ils se lanceront dans la course. Un candidat sera tiré au sort dans leurs rangs. (ats/nxp)