Un accident s'est produit ce lundi sur l'A9 Lausanne-Simplon, a indiqué la police cantonale vaudoise vers 17 heures. Un poids lourd a heurté le pont, sans que l'on connaisse encore les circonstances exactes de l'accident. L'ouvrage, situé entre Montreux et Vevey, porte clairement la marque de l'impact sous sa passerelle et des morceaux de béton sont tombés sur l'autoroute. «Le plus flippant, c'est qu'on voyait même des tiges métalliques sortir de la structure», raconte à 20minutes.ch un automobiliste qui passait par là.

Le pont est sérieusement endommagé. Photo Police cantonale vaudoise

Vu l'état du pont et son risque d'effondrement, l'autoroute a été fermée dans les deux sens entre ces deux sorties, certainement pour un bon moment. Des déviations ont été mises en place, mais le trafic dans la région est fortement perturbé. La police annonce une communication ultérieure.