Tôt ce lundi matin, un camion circulant direction Valais a, pour une raison encore indéterminée, fait un tête à queue et sa remorque s'est renversée, bloquant les deux pistes de l'A9. L'autoroute est depuis fermée entre Vevey et Montreux. Les opérations de dépannage ont pris du temps car il a fallu vider la remorque avant de pouvoir la charger sur un camion avec une grue. Le camion, lui, était resté sur ses roues et a donc pu facilement être évacué.

Le nettoyage de la chaussée est en cours et l'A9 a été réouverte sur ce tronçon, mais on ne peut pour l'instant circuler que sur la piste de gauche, précise la police cantonale.

Autoroute A9 : nettoyage de la chaussée en cours, circulation possible sur la voie gauche uniquement pic.twitter.com/6iGpevI0ip — Police vaudoise (@Policevaudoise) October 21, 2019

Autoroute A9 : Les opérations de dépannage sont en cours. Merci de faire preuve de patience et suivre les indications des plantons de circulation. pic.twitter.com/crUIW74jGq — Police vaudoise (@Policevaudoise) October 21, 2019

Michel Pralong