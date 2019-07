L'ambassadeur américain à Berne Edward McMullen veut quitter son poste l'année prochaine. Dans une interview accordée au SonntagsBlick, l'ancien publicitaire et politologue a déclaré qu'il prévoyait de reprendre ses activités après les élections américaines fin 2020.

«J'ai dit au président Trump que c'était un honneur pour moi de participer aux relations américano-suisses pendant un mandat. Mais je suis un entrepreneur, pas un politicien», a expliqué l'homme âgé de 55 ans.

Edward McMullen est l'ambassadeur américain pour la Suisse et le Liechtenstein depuis novembre 2017. En 2016, il a dirigé la campagne de Donald Trump lors des primaires en Caroline du Sud - où il était installé depuis plus de 30 ans - avant de devenir membre de l'équipe de transition du président élu. Il y dirigeait aussi une société de conseil politique et de communication ayant des succursales dans plusieurs États américains. Il est marié et père de deux enfants adultes.

Négociations

L'annonce de la démission de M. McMullen intervient à un moment où la Suisse et les Etats-Unis discutent d'éventuelles négociations pour un accord de libre-échange entre les deux pays. Une délégation s'est d'ailleurs réunie mercredi à Berne. «Je resterais certainement quelques mois supplémentaires si un accord de libre-échange se trouvait dans une phase déterminante et que le président le souhaitait », a-t-il toutefois souligné.

Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Suisse après l'Allemagne. En 2006, le projet d'accord de libre-échange a été abandonné principalement en raison de la résistance de l'agriculture suisse. (ats/nxp)