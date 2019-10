C'est pas vrai? Ils mettent déjà les décorations de Noël? Et oui, il semble que Noël sera encore plus en avance cette année. Depuis quelques jours, certains supermarchés font de la place pour étaler leurs angelots, pères fouettards et autres guirlandes pour les Fêtes de fin d'année... deux mois et demi avant le 25 décembre! Pourquoi une fébrilité si précoce dans certaines Migros?

Fixée en 2012

Pour Tristan Cerf, porte-parole du géant orange, les années se suivent et se ressemblent. La polémique sur l'installation toujours plus tôt des boules et bougies dans les supermarchés du groupe revient comme un chant de Noël. Cette question a finalement été tranchée au plan national: «Comme on avait souvent droit à cette remarque, cette période a été fixée une fois pour toute en 2012: Noël commence la dernière semaine d'octobre».

La clientèle impatiente

Mais pas tout à fait. Plus précisément, tout doit être prêt pour la dernière semaine d'octobre, ce qui oblige à être proactif: «Certaines filiales doivent prendre les devants pour des questions logistiques. Les premiers assortiments de Noël à orner les rayons sont les jouets, par exemple. Une bonne partie de la clientèle veut préparer Noël bien à l’avance.»

Le «réconfort» des Fêtes

Même si les «horreurs» d'Halloween sont encore dans les rayons, Migros estime que les gens ont déjà la tête à la fête suivante, à cause de l'atmosphère: «Dès qu’il commence à faire froid, note Tristan Cerf, que les jours se raccourcissent, pour beaucoup, c’est le moment de penser au réconfort des Fêtes, aux lumières de l’Avent, à l’espoir qu’elles représentent et de se préparer à ce moment d’échanges chaleureux en famille et entre amis».

En attendant les chocolats

Comme tout cela est bien dit... Finalement, Migros lance les Fêtes en deux temps. Les ventes de décos de Noël débutent en «semaine 41», c'est-à-dire cette semaine déjà. Mais pour les chocolats, il faudra patienter jusqu'à la« semaine 43», soit à partir du 21 octobre.

Quant au petit Jésus, il faudra attendre comme chaque année la «semaine 51» et le 25 décembre, qui tombe cette année au beau milieu de la semaine, un mercredi. On peut lui dire merci.

Eric Felley