L'EPFZ pointe à la 13e place du classement mondial 2020 des hautes écoles «World University Ranking», en recul de deux rangs par rapport à l'an passé. La Suisse est le seul pays en dehors du Royaume-Uni et des Etats-Unis à se placer parmi le top 20.

Rapporté au nombre d'habitants, la Suisse est le pays à compter le plus d'universités parmi les 200 premières places, note le communiqué de l'institut britannique diffusé mercredi. Outre l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), 13e à égalité avec l'université californienne de Berkeley, six hautes écoles suisses figurent dans le classement.

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) est 38e, en recul de trois places sur une année. L'Université de Zurich est 90e, celle de Bâle 94e, celle de Berne 113e. L'Université de Genève pointe à la 144e place, celle de Lausanne à la 198e.

Oxford en tête

La première place est revenue pour la quatrième année de suite à l'Université d'Oxford. Deux autres établissements britanniques, l'Université de Cambridge (3e) et l'Imperial College London (10e), font partie du top 10.

Tous les autres sont situés aux Etats-Unis. Le California Institute of Technology occupe notamment la deuxième place, gagnant trois rangs.

La moitié des 200 premiers rangs sont en main européenne. Outre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne figurent parmi les dix nations les plus représentées. Soixante des 200 premières places sont occupées par des établissements américains. Dix écoles californiennes y figurent notamment.

La Chine étend sa représentation avec 81 écoles classées, soit neuf de plus que l'an passé. L'Iran est l'un des pays qui progresse le plus. Il dépasse l'Australie, la France, la Russie et Taïwan avec 40 universités.

Le classement examine au total 1300 institutions à travers le monde. (ats/nxp)