On ne l'affirmera pas comme ça, mais c'est à force d'abuser de l'eau-de-vie de pomme, de l'Apfelschnaps, que l'on commence à voir des petits animaux qui rampent, des bestioles qui se promènent sur soi ou sur les choses. Les psychiatres appellent cela des «zoopsies», des «hallucinations visuelles d'animaux répugnants ou dangereux», tels les rats, serpents, araignées ou vers. Elles provoquent des crises d'anxiété aiguë. Il faut prendre la chose au sérieux, mais ce n'est pas mortel.

Un rire gras

Certains s'offusquent un peu rapidement pour cette affiche 2019 de l'UDC, qui est un peu repoussante et immature. Au plan sonore, ce serait l'équivalent d'un rire gras dans une cantine... Pas le premier et pas le dernier. Mais c’est peut-être pour cela que, cette-fois, certains UDC ne s'y reconnaissent pas et le font savoir, alors qu’ils cherchent à donner une autre image d’eux-mêmes en période électorale. C'est pour rire, disent-ils. Mais ils ne rient plus.

Comme un enfant gâté

Avec ses presque 30% de l’électorat, ses deux sièges au Conseil fédéral et son groupe de 74 élus à Berne, l'UDC se comporte comme un enfant gâté, qui trouve encore que les autres ont trop, que les autres sont trop voraces. Pourtant, de législature en législature, les citoyens informés ont pu se rendre compte que l’élite de l’UDC ne crache pas dans la compote aux pommes. Sa force électorale a ouvert bien des portes à ses élus et autres affiliés pour siéger dans les secteurs lucratifs de l’économie suisse.

Tendance vermifuge

Ce n'est pas la pomme, mais le fromage, autre produit phare patriote, qui intéresse l’UDC. Ce fromage, qui est caricaturé parfois par les anticapitalistes rongé par des banquiers bedonnants aux museaux de rats...

La base électorale de l'UDC est moins dupe. L'élite du parti fidélise son électorat avec un discours souverainiste vermifuge, mais s’en sert ensuite pour mener ses affaires durant quatre ans. Certains de ses membres vivent mal cette hypocrisie.

Le ver est dans la pomme, mais la pomme est dans leur jardin.