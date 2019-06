Plus de la moitié des Suisses ne soutiennent pas le rehaussement des valeurs limites de radioprotection, selon un sondage en ligne mené par Tamedia. Cette hausse doit permettre aux opérateurs de téléphonie mobile de mettre plus vite en place la 5G.

Les sondés sont 34% à dire «non» et 23% à dire «plutôt non», lit-on mardi dans les pages de «24 Heures» et de la «Tribune de Genève». En revanche, ils sont 16% à dire «oui» et 21% à y être «plutôt» favorables.

Le sondage a été réalisé du 22 au 23 mai auprès de 19'018 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de /- 1,4%.

(ats/nxp)

