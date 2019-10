La Bibliothèque nationale suisse va mener durant tout le mois de novembre un projet de production participatif. Les utilisateurs de la plateforme E-Newspaper archives pourront détecter des erreurs à corriger sur les anciens journaux scannés.

«Notre système de reconnaissance de caractères n'est pas parfait. Les journaux scannés sont anciens, il est donc difficile non seulement pour les gens de les lire, mais aussi pour les ordinateurs. C'est pourquoi il y a toujours des erreurs dans les recherches », a indiqué lundi à l'agence d'information Keystone-ATS Nando Luginbühl, responsable du marketing et de la communication à la Bibliothèque nationale suisse.

Les contributeurs les plus actifs profiteront d'une visite à la Bibliothèque nationale. L'opération accordera une attention particulière aux articles en lien avec le suffrage féminin en Suisse, introduit dans les cantons de Vaud et Neuchâtel il y a 60 ans. Les erreurs sur des articles concernant d'autres sujets peuvent cependant être signalées. Selon M. Luginbühl, la Bibliothèque nationale appellera à de telles actions deux à trois fois par an à l'avenir. (ats/nxp)