La Direction du développement et de la coopération (DDC) va repenser sa collaboration avec les ONG suisses. Le contexte de la coopération internationale ayant changé ces dernières années, elle veut utiliser plus efficacement les moyens dont elle dispose, en faveur des populations les plus pauvres et en détresse.

«La collaboration avec des ONG suisses doit créer des synergies et des effets multiplicateurs», déclare mardi la DDC dans un communiqué de presse. Son but est de favoriser l'accès à des savoirs, des innovations et des prestations suisses et de renforcer la société civile dans les pays en développement et en transition, ainsi que lors de crises humanitaires.

Répartition claire

Le nouveau système d'attribution mis en place par la DDC vise à une répartition claire et équitable des contributions. Celles-ci seront pour certaines ONG limitées à 30% de leur programme international à partir de 2021.

Les organisations faîtières, les fédérations cantonales et les alliances d'ONG peuvent obtenir au maximum 40% de leur budget international de la Confédération. Un plafond de huit millions de francs par an et par ONG, organisation faîtière ou fédération cantonale s'appliquera désormais. Le volume total des contributions de programmes demeure quant à lui inchangé.

Les contributions de programmes seront accordées tous les quatre ans, afin d'assurer à de nouvelles ONG l'accès à des fonds fédéraux. Ces ONG devront remplir les critères de qualité en ce qui concerne la gestion, la reddition de comptes et la gestion des risques et disposer du label de qualité ZEWO.

Importants acteurs de la coopération

Un tiers environ des ressources débloquées par la DDC sont mises en oeuvre par le biais d'ONG. La DDC fournit actuellement une contribution importante aux programmes internationaux d'une quarantaine d'oeuvres d'entraide, d'organisations faîtières et de fédérations suisses.

Les dix principales oeuvres d'entraide reçoivent 73% du budget total consacré aux contributions de programmes, qui s'élève à 120 millions de francs par an. Les 27% restants se répartissent entre environ 25 autres organisations partenaires.

