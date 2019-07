La Fête des vignerons se dévoile petit à petit et les premiers tableaux du spectacle qui sera présenté le 18 juillet ont été offerts aux médias. Le spectacle raconte la vie de la vigne sur une année avec, comme fil rouge, le dialogue entre une fillette prénommée Julie et son grand-père. Cette édition 2019 s'ouvre sur la période des vendanges lorsqu'une femme-libellule, suspendue à un filin, descend au milieu de l'arène.

Elle est rapidement rejointe par des dizaines de fourmis et de sauterelles. Tandis que les premières chantent en ramassant le raisin, les secondes rythment la cueillette avec leurs percussions. Arrivent ensuite les étourneaux et les choristes de la Fête.

Ce tableau coloré et festif fait place à la scène intitulée «Cartes». On y voit des vignerons jouer au «jass» alors que des figurants déguisés en cartes s'adonnent à une chorégraphie sur le plancher en LED de l'arène, transformé en tapis de cartes vert pour l'occasion.

Spectacle davantage féminin

Le troisième tableau présenté lundi soir à la centaine de personnes invitées se nomme «Cent pour Cent». Il fait écho au corps militaire des Cent-Suisses, l'une des figures incontournables de la Fête. Sauf que, dans la version de 2019, la cohorte comporte pour la première fois des femmes. Les traditionnelles hallebardes ont aussi été remplacées par des bâtons fluorescents.

«Nous cherchons à être fidèles à la tradition tout en brisant certaines choses. Nous avons notamment souhaité donner un esprit davantage féminin au spectacle», a expliqué le metteur en scène Daniele Finzi Pasca en préambule à cette avant-première.

Le Tessinois a dit vouloir présenter quelque chose de «léger» et «poétique» avec ce spectacle, dans lequel il dirige plus de 5500 figurants. «Nous souhaitons créer un espace où le public puisse plonger et se laisser envoûter», a-t-il ajouté. Pour mémoire, le spectacle sera montré à vingt reprises entre le 18 juillet et le 11 août. Chaque représentation pourra accueillir 20'000 personnes dans l'arène veveysanne.

Trois quarts des billets vendus

En matière de billetterie justement, les ventes se sont accélérées ces derniers jours. «Nous avons jusqu'ici écoulé 77% des billets », a relevé à Keystone-ATS Frédéric Hohl, directeur exécutif de la manifestation. Si les représentations en journée disposent encore de billets, les spectacles en nocturne sont quasiment complets avec plus de 90% de tickets vendus.

«On nous demande souvent pourquoi les spectacles ne se déroulent pas uniquement en soirée. Mais c'est impossible, notamment pour des questions de trains en semaine», a expliqué le directeur de la Fête.

Prix cassés pour le couronnement

La première représentation du 18 juillet, qui englobe le couronnement des meilleurs vignerons-tâcherons, a connu une ruée sur les billets. Le changement d'horaire de 11h à 19h a porté ses fruits. Mais la razzia a surtout été possible grâce à la mise à disposition de billets à prix cassés sur un site internet spécialisé dans ce genre de promotions, a reconnu M. Hohl. Des billets à 139 francs ont été soldés à 49 francs, alors qu'une autre offre proposait des tickets à 99 francs au lieu de 299 francs.

«Nous avons voulu faire un gros coup marketing pour que le couronnement se déroule dans une arène pleine», a-t-il expliqué, précisant qu'il n'y aurait plus d'opération de ce genre. Il ne reste désormais plus que 300 places pour cette première représentation, alors qu'il y en avait environ 10'000 à vendre il y a deux semaines. (ats/nxp)