Les badauds du Limmatquai n'en ont pas cru leurs yeux, mardi vers midi à Zurich: la rivière venait de virer au vert fluo. Des activistes écologistes y ont versé une substance inoffensive et se sont jetés à l'eau pour protester contre la destruction de l'écosystème.

La police municipale a reçu des appels téléphoniques peu après 12h00, indique-t-elle, la Limmat ayant pris une couleur verte en plein centre-ville. La police du lac et des enquêteurs se sont alors rendus sur place pour établir l'origine de cette couleur vive.

Les analyses ont révélé que de l'uranine avait été répandue dans la rivière, sans doute en poudre. Cette substance chimique est inoffensive pour l'être humain et l'environnement, certifie la police. Celle-ci a néanmoins ouvert une enquête pour violation de la protection des eaux.

Limmat River in Zurich, Switzerland, dyed green by activists of @ExtinctionR. They want to raise awareness about the climate crisis. pic.twitter.com/KzoeUosbP3