La Migros poursuit son effort écologique et annonce fièrement ce mercredi qu'elle va avoir de plus en plus d'emballages renouvelables: carton au lieu de plastique pour des sandwiches triangulaires, davantage de PET recyclé pour ses birchers, salades, etc. Tout ceci va lui permettre d'économiser 170 tonnes de plastique neuf par an. On ne peut qu'applaudir. Mais pourquoi poursuivre en disant que cela représente 74 rhinocéros blancs? Quel est le rapport? À ce que l'on sache, le plastique n'est pas fabriqué à base de corne de rhinocéros que l'on abat exprès pour cela. Ou alors, c'est que la Migros n'emballera plus ses steaks de rhinocéros blancs dans du plastique neuf? On donne notre corne au chat. Michel Pralong

Quart d’égalité

Dans la nuit du 13 au 14 juin, pour la première fois depuis 614 ans, le guet de la cathédrale de Lausanne cédera sa place à des «guettes». De 23 h à 2 h du matin, quatre guettes donneront l’heure, a précisé la Municipalité. Sympa. Surtout pour ceux qui voudraient démontrer qu’il faut quatre femmes pour remplacer un seul homme… Renaud Michiels

Un musée ici, c'est corniaud

Ouvrir un musée dédié au grand comédien Louis de Funès, c'est plutôt une bonne idée. Mais pourquoi le faire cet été à Saint-Raphaël dans le Var? Le maire explique à 20minutes.fr que c'est parce que la commune est idéalement située entre Cannes (et son festival) et Saint-Tropez (et son gendarme). Oui, mais encore? Parce que Louis de Funès avait en plus des attaches avec la commune puisqu'il y avait... tourné certaines scènes du «Corniaud»! Avec un investissement d'un million d'euros, ce lieu qui occupera les vacanciers qui s'ennuient devrait plutôt s'appeler la Folie des glandeurs. (MP)

T’es repéré, Félix!

À Lausanne, ce matin, un camion de livraison a percuté un mur. Il n’y a pas de blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, est-il précisé. Mais pas besoin d’enquêter bien loin: il suffit de zoomer sur le bas de la photo pour confondre le coupable. (RM)

Ils se font sonner les cloches

«Des pis trop pleins, douloureusement gonflés, complètement rasés, anormalement brillants et manipulés pour faire ressortir les vaisseaux mammaires ainsi que des trayons collés... » La Protection suisse des animaux n'est pas tendre avec les organisateurs d'Expo Bulle. Elle estime que le traitement réservé aux vaches laitières lors de ces foires ne s'améliore pas. (MP)

(Le Matin)