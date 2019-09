La neige a fait son arrivée en Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle est tombée en dessous de 2000 m avec parfois des précipitations abondantes, notamment dans la région du Gothard.

La neige est même tombée plus bas, comme à Andermatt (UR) entre 1400 et 1500 m, où régnait vendredi matin des conditions hivernales, écrit Meteonews dans un communiqué. Au-dessus de 2000 m, il est tombé entre 10 et 30 cm de neige, et même un demi-mètre à certains endroits. Plusieurs cols ont dû fermer vendredi matin, comme le Nufenen, le Susten, la Furka ou le San Bernardino.

Aktuelle Aufnahme aus Tiefenbach Kanton Uri auf rund 2100 Metern. Mehr Infos zum #Schnee & #Herbstwetter unter https://t.co/2HbU97BwMO pic.twitter.com/s16IS7n8sb — MeteoNews (@MeteoNewsAG) September 5, 2019

Meteonews relève également que d'importantes quantités de pluie sont tombées depuis jeudi après-midi sur le Tessin. À Mosogno par exemple, jusqu'à 106 litres par mètre carré ont été enregistrés vendredi matin.

Plusieurs routes ont aussi dû être fermées en raison de glissements de terrain. Cela a été le cas en Gruyères, sur la route entre Grandvillard (FR) et Estavannens. En Valais, la route entre Chamoson et le hameau du Châtelard est aussi fermée dans les deux sens. (ats/nxp)