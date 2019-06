Passeront, passeront pas ? La question ne s'est pas longtemps posée à Berne ce matin. Un cortège du groupe pour le climat Extinction Rébellion est parti de la gare à 7 heures pour rejoindre le Palais fédéral, où son objectif était de répandre un faux sang sur la place à l'heure où les parlementaires entrent pour siéger. Mais la police bernoise a stoppé le cortège d'une centaine de personnes sur la place du marché.

Vers la désobéissance civile

C'est donc le plan B qui a été suivi, selon la porte parole du groupe, Anaïs: «L'action de ce jour a un but symbolique pour attirer l'attention des élus sur l'urgence dans laquelle nous nous trouvons avec le climat, précise-t-elle. Mais notre mouvement a une stratégie d'escalade à long terme avec des manifestations qui seront toujours plus perturbatrices. Nous partons du constat que demander gentiment ne suffit plus et qu'il faudra aller vers un rapport de force et la désobéissance civile.»

Du sang sur les mains

Sur la place Fédérale, plusieurs manifestants ont tenu des discours aux propos alarmistes sur la situation de la planète et la responsabilité de la Suisse: «Ce sang, c'est celui de nos frères et sœurs... Celui des millions de personnes qui doivent quitter leurs terres à cause de la montée des eaux... Ce sang, nous l'avons déjà sur nos mains... Mesdames et messieurs les décideurs, cela fait trente ans que les scientifiques vous avertissent et la Suisse n'a pas fait grand chose pour éviter le désastre...»

Parlementaires inquiets

Les parlementaires n'ont guère été dérangés par cette manifestation. La veille, le chef du groupe UDC, Thomas Aeschi (UDC/ZG), avait fait voter une motion d'ordre pour demander à ce que des mesures soient prises pour assurer l'entrée des parlementaires au Palais. Une motion que la gauche a jugé inutile et n'a pas voté. La manifestation avait été annoncée suffisamment à l'avance et la police bernoise était déjà bien mobilisée.

(Le Matin)