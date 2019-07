Le journal du Nord vaudois «La Région» se cherche un ou une nouvelle responsable de rédaction. La rédactrice en chef Caroline Gebhard vient d'être licenciée. «De manière abusive», estiment son avocat et l'organisation professionnelle de journalistes impressum.

A la tête de la rédaction depuis février 2018, Caroline Gebhard n'occupe plus ses fonctions. «Elle a été convoquée et licenciée par le conseil d'administration fin juin alors qu'elle n'avait jamais reçu d'avertissement et de manière cavalière», déplore son avocat Raphaël Mahaim, confirmant une information parue jeudi dans «24 heures». A ses yeux, il s'agit clairement d'un licenciement abusif.

Et d'ajouter que sa cliente accuse le coup. «Mme Gebhard a investi énormément d'énergie pour ce journal et les échos étaient positifs. Elle est coupée dans son élan». Contactée par Keystone-ATS, la principale intéressée ne souhaite pas s'exprimer.

Divergences éditoriales

Selon le quotidien vaudois, le conseil d'administration évoque une divergence sur la ligne éditoriale. Joint, son président Philippe Dubath ne fait pas de commentaire et renvoie à leur avocat, lequel n'a pour l'heure pas donné suite.

Caroline Gebhard est néanmoins prête à discuter et n'envisage pas de partir directement en procès, précise Raphaël Mahaim. Jeudi matin, «La Région» publiait cependant déjà une annonce pour repourvoir son poste: «C'est insultant alors que la situation n'est pas réglée», poursuit l'homme de loi.

Muni pas contente

Ce qui est certain, c'est que la couverture de l'actualité locale par le journal faisait grincer des dents au sein de la Municipalité d'Yverdon. Dans un courrier datant de mai 2019 et dont Keystone-ATS s'est procuré copie, le syndic Jean-Daniel Carrard fait part de «la déception» de l'exécutif sur la manière dont ont été couverts certains événements.

Et de reprocher à la rédactrice en chef de ne pas avoir publié une photo sur laquelle apparaissaient plusieurs syndics ou de ne pas avoir relayé ses propos lors d'un événement co-organisé par la Ville. «La répétition de ce type de choix rédactionnels partiaux nous fait penser qu'il s'agit d'une volonté délibérée, peu professionnelle», peut-on lire.

Le chef de l'exécutif lui annonce «en conséquence», la suspension de la parution de la lettre d'information de la Ville dans le journal. La diffusion de cette newsletter est facturée 3480 francs par édition, hors taxes, précise le service de communication de la Ville. Celle-ci était diffusée huit fois par an.

Démarche légitime

Le service de communication ajoute que «la Municipalité s'est interrogée sur la qualité de la couverture de l'actualité locale». Et d'ajouter: «Dans le souci d'utiliser au mieux les budgets à disposition, il lui paraît parfaitement légitime de s'interroger sur les meilleurs moyens de diffuser les informations utiles aux administrés, afin que ceux-ci puissent en toute connaissance de cause se forger une opinion et évaluer les prestations publiques», conclut-il.

De son côté, impressum bondit au plafond. «Que des autorités locales osent exercer de telles pressions sur un journal est une atteinte intolérable à la liberté de la presse». S'agissant du licenciement de Caroline Gebhard, il le juge abusif. «Caroline Gebhard est une grande professionnelle qui fait l'unanimité dans le milieu du journalisme», souligne Flavienne Wahli Di Matteo, présidente d'impressum vaud. (ats/nxp)