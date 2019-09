La Suisse mise sur la numérisation pour maîtriser les exigences du futur, a déclaré Ueli Maurer mardi à New York. Le président de la Confédération était le dixième orateur lors de l'Assemblée générale de l'ONU.

Par le passé, nous avons souvent connu le succès quand nous avons pu utiliser les nouvelles technologies en faveur du bien commun, a-t-il ajouté. Et le président suisse d'affirmer que des investissements dans la recherche et le développement, dans la formation en général, créent les conditions pour un monde offrant les meilleures chances à tous.

«Si nous voulons parvenir à assurer l'approvisionnement en nourriture, en eau et en énergie, si nous voulons combattre efficacement le changement climatique, nous n'avons pas besoin de professions de foi, mais d'innovations techniques», a encore dit le président de la Confédération. A ce titre, le secteur financier ne doit pas manquer de s'engager avec des investissements massifs et durables.

Ces efforts produiront leurs fruits, conduisant à de nouveaux produits et services durables et attractifs, selon lui. «Nous devons être ouverts à la nouveauté et avoir le courage de croire en un avenir meilleur» a poursuivi Ueli Maurer.

Initiative suisse

La numérisation peut bien sûr aussi receler des dangers. Abus et cyberattaques appartiennent bien au quotidien. Et le président de la Confédération de présenter la «Swiss Digital Initiative», fondée il y a trois semaines à Genève. Y ont participé les plus grands opérateurs de soft et hardware, Facebook, Google, mais aussi l'ONU et le CICR.

L'objectif de cette initiative est que la Société numérique moderne reconnaisse des directives éthiques communes et les applique. Ueli Maurer constate en effet que le principe de l'égalité de traitement entre Etats est bafoué, une évolution qui inquiète la Suisse et d'autres petits Etats. «On a trop souvent l'impression que la puissance des grands passe devant le droit des petits», a dit M. Maurer.

Question de confiance

Or les petits Etats n'ont que le droit pour eux. D'où le devoir pour la communauté internationale de protéger ce droit, selon l'UDC zurichois. Vu la longue liste des infractions aux droits humains, il est plus que jamais nécessaire pour nous tous de contribuer à porter et diffuser leur valeur partout où ils sont en danger. Selon lui, la protection des données fait partie des droits humains.

Les Nations unies vivent de la confiance placée en elles. Cette confiance est notre capital, a rappelé le président de la Confédération devant l'Assemblée générale. Et d'affirmer que la Suisse est prête, avant tout avec le siège de l'ONU à Genève, a apporté sa contribution au bon fonctionnement de l'institution.

La Charte de l'ONU et les Conventions de Genève de sont des «boussoles» pour nos valeurs, qui gagnent encore en importance en ces temps de grande incertitude, a encore déclaré Ueli Maurer dans son allocution à l'occasion de la semaine ministérielle de l'ONU.

Rencontres bilatérales

A New York, le président de la Confédération a également pris part à une célébration du 70e anniversaire des quatre Conventions de Genève, élaborées en 1949 par une conférence internationale sous la présidence du conseiller fédéral Max Petitpierre. Elles constituent aujourd'hui encore la pierre angulaire du droit international humanitaire, rappelle le département fédéral des finances dans un communiqué.

Le département du président relève encore que, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Ueli Maurer s'est entretenu sur des dossiers bilatéraux actuels et des défis mondiaux avec divers chefs d'Etat et de gouvernement. Et de citer notamment le chefs d'Etat iranien, Hassan Rohani, ainsi que le chef du gouvernement pakistanais, Imran Khan et le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. (ats/nxp)