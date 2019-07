Philip Morris regrette cette décision

Philip Morris n'a pas tardé à réagir après l'annonce du Département fédéral des affaires étrangères de renoncer au partenariat avec le cigarettier lors de l'expo 2020 à Dubaï. Dans un communiqué, Philip Morris dit «regretter cette décision».



Le cigarettier déplore que M. Cassis ait été mis dans une «telle situation». Philip Morris s'en prend aux militants et aux organismes qui leur mettent les bâtons dans les roues. Ils «prétendent vouloir mettre fin au fait de fumer, mais ne semblent pas intéressés à parler de science dûment documentée et justifiée, d'innovation ou de meilleures alternatives pour les fumeurs».



Le géant du tabac transforme son entreprise pour offrir des solutions alternatives scientifiquement fondées et moins nocives, rappelle-t-il. Et d'ajouter qu'il continuera à chercher le dialogue avec les organisations intéressées à aider les fumeurs à arrêter la cigarette.