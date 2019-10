Le Tribunal cantonal (TC) vaudois annule la suspension des deux élus de Vevey libre Jérôme Christen et Michel Agnant. La Municipalité de Vevey doit prendre les mesures permettant leur réintégration avec effet immédiat. Le Conseil d'Etat est désavoué.

Dans un arrêt du 7 octobre, la Cour de droit administratif et public du TC a admis les recours formés par Michel Agnant et Jérôme Christen contre la décision du Conseil d'Etat du 26 juin dernier. Celle-ci prolongeait la suspension de leurs fonctions, écrivent les avocats dans un communiqué.

Faits circonscrits

Selon la Cour, à la lumière des résultats de l'enquête pénale, il n'est plus nécessaire de prolonger la suspension. La décision du Conseil d'Etat de la prolonger dérogeait au principe de la proportionnalité.

Et les avocats d'ajouter que les constats résultant de l'enquête pénale ne permettent pas de remettre en cause la confiance et l'autorité dont les deux municipaux jouissent en tant qu'élus. La Cour estime que l'on ne peut ainsi pas considérer que les citoyens veveysans, ou à tout le moins les électeurs des recourants, ont pour la plupart perdu, à cause de cette affaire, la confiance qu'ils avaient mise en eux.

Recours ou non

La Municipalité devra donc prendre les mesures organisationnelles permettant la réintégration immédiate dans toutes leurs fonctions de MM. Agnant et Christen. Le Conseil d'Etat devra y veiller attentivement, soulignent les avocats. Ces derniers constatent qu'il n'est même pas certain que la voie d'un recours au Tribunal fédéral contre cette décision soit ouverte.

Au demeurant, même un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que c'est à juste titre que la Cour cantonale précise que «l'annulation de la mesure provisoire de suspension déploie ses effets ex nunc».

Les deux municipaux sont suspendus depuis décembre 2018. Quant à l'exécutif de Vevey, il est en crise depuis des mois. Sur ces cinq membres initialement élus, seuls deux sont encore en fonction, la syndique Elina Leimgruber (Verts) et le municipal Etienne Rivier (PLR). (ats/nxp)