En 2019, les vignobles en Lavaux vont diminuer leur production de vin blanc de 15%, la baisse la plus importante depuis 2007. La décision a été prise par la section de Lavaux de la Fédération vaudoise des vignerons de manière quasi unanime pour éviter un effondrement des prix dû à des stocks trop importants, rapporte Le Matin Dimanche.

Les Suisses boivent de moins en moins, et la concurrence étrangère est féroce. Entre 2017 et 2018, la consommation de Lavaux blanc a baissé de 15%, selon des chiffres établis par le canton de Vaud. Et les stocks ont bondi d'autant: ils représentent désormais quelque 8 millions de litres, soit plus de deux ans de consommation. (ats/nxp)