Éleveur de chèvres et de brebis à Monible (BE), remarqué pour ses fromages et ses yogourts écoulés en laiteries, en épiceries et en supermarchés, Ronald Sommer a tenté une petite expérience au marché bio de Saignelégier (JU), le week-end dernier: glisser un emballage recyclé dans son assortiment de cartons de jus de pomme.

Du jus de pomme? «J'ai maintenu ma culture fruitière pour sa valeur patrimoniale», explique Ronald Sommer. Zéro litre en 2017, 5 000 litres en 2018, zéro litre en 2019, mais pour cet éleveur qui vit à 900 mètres avec 100 brebis et 120 chèvres, le problème n'est pas là.

En évidence

Du samedi matin au dimanche soir, à Saignelégier, Ronald Sommer a mis en évidence un carton qui avait déjà servi une fois, ce qui se voyait par un pliage de la languette au niveau du robinet. Le résultat, l'éleveur l'a commenté sur Facebook.

«En théorie, c'est le premier que les clients auraient du prendre. Mais non, il est resté jusque à dimanche. Dans l'après-midi, il est parti en 4ème avant-dernière place», a.t.il écrit, en précisant que le carton recyclé était continuellement placé au premier rang.

Contre le gaspillage

«Dans ce carton, il y avait exactement un même sachet de jus de pommes que dans les autres», a précisé Ronald Sommer. Moralité? «Le citoyen veut profiter du luxe tant qu'on peut encore», dit-il.

Tous les internautes n'ont pas suivi son raisonnement: «Si c'est un carton déjà utilisé, j'aimerais savoir si le prix était le même que le carton neuf», demande Roger. «Si tu choisis des légumes ou des fruits, tu prends ceux qui sont les plus beaux, c’est une réaction tout à fait logique», renchérit Fabrice.

«Si j’achète un produit je n’aime pas voir un emballage qui a l’air d’avoir été ouvert», assène Patrizia.

Tu l'avais communiqué?

«Tu l'avais communiqué aux gens, que c'est un carton de recyclage?», lui a demandé Regula.«Non! Je n'ai volontairement absolument rien communiqué», a répondu Ronald Sommer, en précisant que «personne ne m'a non plus posé de question au sujet de ce carton».

Pour Eliane, «la communication est aussi la clé du changement...». Pour Ronald Sommer, le carton recyclé, c'est «celui qui fait tâche». Ce qui lui inspire cette réflexion: «Les consommateurs achètent beaucoup trop avec les yeux et pas assez avec leurs conscience».

Version en bois

L'internaute Jacques a une solution pour le consommateur: «Il existe même la version en bois, increvable, plus besoin du carton». Pour le producteur, ce n'est pas si simple: «Je pourrais opter pour le verre ou le PET, mais je ne dispose pas d'une station de lavage», indique Ronald Sommer.

Recycler les sachets des jus de pomme une fois la rondelle du robinet détachée, c'est problématique sans une machine à souder le plastique. «Je dois y réfléchir», soupire Ronald Sommer. À vérifier l'an prochain au marché bio de Saignelégier?