C'était l'un des lots très attendus de la vente aux enchères de ce dimanche par la maison Rouillac qui se déroulait au château d'Artigny à Montbazon (F). Un dessin datant de 1865, signé Gauguin P. Après des recherches, il a bien été attribué à celui qui allait devenir plus tard un peintre célèbre, car Paul Gauguin a dessiné ce chalet suisse alors qu'il n'avait que 17 ans. En fait, c'est un dessin d'élève et ce chalet d’Erlenbach im Simmental, dans l’Oberland Bernois, Gauguin ne l'avait pas recopié d'après nature, mais d'après des croquis faits par son professeur de dessin.

Si aujourd'hui Gauguin est le deuxième peintre le plus cher du monde derrière Leonard De Vinci, pouvait-on faire débuter les enchères de ce chalet à un prix exorbitant? Rouillac a décidé que non et a fixé comme prix de départ 50 000 euros, ce qui est tout de même une somme pour un dessin d'écolier. Mais c'est un peu le «Rosebud» de Gauguin, a dit le commissaire-priseur, en référence à l'objet d'enfance qui hante le personnage que joue Orson Welles dans «Citizen Kane». Car cette oeuvre montre également que, contrairement à ce que beaucoup d'experts prétendent, le peintre n'était pas complètement autodidacte, il a bien suivi des cours de dessin.

Enchères très rapides

Les enchères ont été très courtes, pour rapidement parvenir à 80 000 euros ( 90 000 francs), soit au-dessus de la fourchette haute de l'estimation ( 60 000 euros), mais n'ont pas été plus loin. L'acheteur n'était pas dans la salle, mais au téléphone.

Il a été précisé juste après que les deux étudiants qui ont mené les recherches sur la provenance du tableau abaissent symboliquement le marteau des enchères, que «le tableau allait retourner en Suisse». Il n'y est en fait jamais allé, seul le chalet s'y trouve toujours. Est-ce un musée qui l'a acquis, un privé, un hôtel de luxe de l'Oberland proche du chalet? On le saura peut-être ces prochains jours. (Le Matin)