On a dû bien rigoler au tribunal de Perpignan où un marabout était jugé pour avoir franchi la frontière hispano-française à fond avec sa voiture. L'homme de 47 ans, d'origine africaine et qui dit être un chaman très connu en Suisse a trouvé une bonne excuse: il était possédé par l'esprit de Michael Schumacher, raconte L'Indépendant». Il a également expliqué que les Français avaient gagné la Coupe du monde de foot grâce lui et que Marine Le Pen serait la prochaine présidente de la France. Le fait qu'il ait avoué que le cannabis trouvé sur lui et acheté en Espagne à un certain Jésus servait à rouler les 40 à 50 joints qu'il fume jour explique peut-être beaucoup de choses. Reste que malgré son excellent alibi, il a écopé de 8 mois avec sursis. Il aurait peut-être mieux valu pour lui qu'il soit possédé par l'esprit de Maître Barillon. Michel Pralong

Réaction en chaînes

Le CSA, conseil supérieur de l'audiovisuel français en a eu un peu marre que les chaînes de télé ne respectent pas les horaires annoncés et débutent leurs émissions en prime time de plus en plus tard. Il a convoqué lundi les directeurs de chaînes qui ont reconnu qu'ils exagéraient un tantinet, selon le «Huffington Post». Et ils ont promis de s'améliorer. Chic, ils vont arrêter de déborder avec les émissions qui précèdent et qui n'en finissent pas, genre «TPMP »ou «Quotidien»? Pas du tout. Ils vont juste dire que leur prime débute à 21 h 10 ou 21 h 15 et plus 21 heures! Bel effort! C'est à dormir debout comme raisonnement. (MP)

Berne nous envoie promener

Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur le tourisme d'achat, concluant qu'on ne pouvait pas faire grand chose pour lutter contre, à part faire baisser les prix suisses, ce qui est difficile. Dans sa conclusion, il écrit même: «Sur le long terme, du point de vue économique, le tourisme d'achat peut avoir des conséquences positives sur la lutte contre l'îlot de cherté, grâce à la pression concurrentielle qu'il exerce sur le commerce de détail suisse.»On a bien compris, là, qu'il nous encourage carrément à aller acheter français (ou allemand, italien). Bon ben si c'est demandé si gentiment, on sait quoi faire ce week-end. (MP)

The countdown, old Chap'!

Un petit malin a créé un site, dont l'unique intérêt est le compte à rebours de l'instant exact où la retraite de Pierre Maudet passera à la rente à vie, soit le 28 juin à minuit. Pour que ce soit moins ennuyeux, le nom change régulièrement, Peter, Pjeter, Piou-Pioutr, Poudre, Piondre, etc... Eric Felley

Un faux Fillon

France Télévisions a publié une annonce pour trouver un sosie de l'ex-candidat à la présidentielle François Fillon. Ceci, explique «L'Est républicain», pour le tournage d'un documentaire-fiction. En parlant de fictif, espérons que l'emploi n'en soit pas un. (MP)

Surprise électrique

C'est l'électrochoc à Belfort (F) où l'entreprise américaine General Electric a annoncé la suppression de 1044 emplois, malgré les promesses faites à Macron. Le gouvernement français a déclaré ne pas avoir été informé:

Il faut aussi faire attention quand on parle du sujet. Le socialiste Manuel Tornare a twitté: «GE a volé de la technologie (turbines) à Belfort en la rapatriant aux USA, ça été prouvé.» Il n'a pas pensé que, écrit comme cela, on pouvait penser tout d'abord qu'il parlait de son canton, Genève? (MP) (Le Matin)