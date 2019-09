«De zéro à 2000 francs», voilà les sommes engagées par le Groupe Mutuel en faveur de certains candidats aux élections fédérales du 20 octobre. Zéro francs, c'est pour la formule... La présidente de son conseil d'administration, la valaisanne Karin Perraudin, a donné cette information lors de son passage à «La Matinale» ce lundi sur la RTS. «Nous sommes extrêmement transparents», a-t-elle déclaré, avant de justifier cette démarche par le système de milice helvétique et le nécessaire soutien de l'économie aux politiciens non-professionnels.

En phase avec le système libéral

Une quinzaine de candidats de toute la Suisse touche donc une aide de campagne jusqu'à 2000 francs au maximum. La présidente explique que le Groupe Mutuel répond aux sollicitations, mais qu'il ne va pas chercher les candidats. Les demandes ont été analysées en fonction de la force électorale, de la place sur une liste prioritaire, des chances d'élection et enfin du «soutien au système de santé libéral». Le coup de pouce est financé par la Fondation du Groupe Mutuel, organisation à but non lucratif et non pas par l'argent des primes.

Réagissant à cette annonce, le président du groupe socialiste aux Chambres fédérales, Roger Nordmann (PS/VD), a tweeté en posant simplement la question: «Qui?» Pour l'instant, il ne semble pas avoir obtenu de réponse. La transparence, fut-elle extrême, n'autorise pas toutes les indiscrétions...