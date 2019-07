Pour renforcer son attractivité comme lieu de vie et de travail, le Haut-Valais veut créer jusqu'à 1000 places de crèches en plus ces cinq prochaines années. Des acteurs locaux de l'industrie, du tourisme et des communes ont signé une déclaration d'intention et formé un groupe de travail.

Actuellement, le Haut-Valais offre quelque 800 places d'accueil pour les enfants, concentrées dans les communes de Brigue, Viège et Naters. Une étude auprès de représentants du canton, des écoles, des structures d'accueil et des entreprises a montré qu'entre 360 et 1000 places supplémentaires étaient nécessaires, indique un communiqué du programme de développement régional WIWA.

Le projet WIWA (pour «Wirtschaftswachstum im Wallis») est porté par les communes de la région, des entreprises comme Lonza, la compagnie de chemins de fer Matterhorn Gotthard, Scintilla, la Chambre du tourisme valaisanne ou encore Valais-Wallis promotion (VWP). Son objectif est d'attirer de nouvelles forces de travail et de leur offrir des conditions cadres optimales pour une vie en Valais, relève le communiqué. (ats/nxp)