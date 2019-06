Passez de bonnes vacances avec Holiday, le jeu novateur de la Loterie Romande! Son apparence est celle d'un simple billet à gratter que vous pouvez acheter dans tous les points de vente de la LoRo. Mais il présente une spécificité: Holiday se joue aussi sur un téléphone portable ou un ordinateur. De fait, au prix de 10 francs, vous obtenez deux jeux - nommés 1 et 2 - sur un seul billet avec des gains jusqu’à 200'000 francs.

Avec le jeu 1, vous allez gratter le code chance puis scanner le QR code. Si vous ne possédez pas une appli permettant de scanner le QR code, vous reporterez les chiffres et les lettres du code chance sur le site www.billetholiday.ch. Si vous avez la baraka, vous découvrirez alors un ou plusieurs symboles identiques au «Symbole Gagnant», présent sur votre billet et vous empocherez le montant signalé sur l’écran.

Quant au jeu 2, il se présente comme un jeu à gratter traditionnel. Si vous relever sur chaque ligne horizontale un ou plusieurs numéros identiques au «Numéro Gagnant», le premier sur la ligne, c’est que vous êtes du bon côté de la chance.

Mais que ceux qui ne veulent ni jouer sur un téléphone portable, ni sur un ordinateur se rassurent. Ils peuvent aussi jouer au billet Holiday uniquement en le grattant car le code de validation du billet regroupe les gains des jeux 1 et 2. Ainsi, c’est votre kiosquier qui, en scannant votre billet, vous signalera vos gains éventuels en vous remettant une quittance de gains. Soulignons encore qu’il y a jusqu’à 10 gains possibles par billet.

« C’est un jeu qui va passionner tous les geeks, assure déjà Alain Zwahlen du Kiosque du Théâtre à Lausanne. De plus, ils n’ont pas besoin d’être enregistrés sur le site loro.ch pour jouer, il leur suffit d’aller sur le site www.billetholiday.ch.»

Suivre les changements des habitudes de consommation

De son côté, Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la Loterie Romande, a estimé que le nouveau billet à gratter répondait à l’évolution du marché: «Nous suivons ainsi les changements des habitudes de consommation. Nous nous adressons à une partie de notre clientèle de plus en plus connectée. Ainsi, nous réunissons le monde virtuel et le monde réel, sans diminuer la fréquentation dans les points de vente.»

(Le Matin)