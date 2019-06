Un lecteur de «Matin» s'est étranglé en passant cette semaine à Macolin (BE), sur le chemin conduisant aux différents terrains la Haute école fédérale de sport: «Changement de configuration», a-t-il précisé sous une photo de la signalisation posée l'an dernier.

Sa photo prise à la descente, en direction de Bienne, montre des cônes de chantier à l'endroit où une station de bus a été aménagée il y a six mois. Un aménagement incompris et contesté par des résidents pour qui le rétrécissement à une voie pose problème, surtout face à des cyclistes et des vététistes.

Trois bandes

Avec son passage pour piétons à trois bandes, l'arrêt de bus est censé protéger les enfants grâce à une zone protégée par une ligne continue et cinq bornes plastique. Le ligne blanche n'est pas toujours respectée par ceux qui montent, mais pour l'administrateur des constructions Emanuel Bakaus, la sécurité des enfants passe avant tout.

«Une bambinerie/groupe de jeu se trouve à proximité du virage, avec embouchure sur une desserte secondaire, et l'arrêt de bus récolte les enfants du quartier devant se rendre à l'école située à Evilard», expliquait alors Emanuel Bakaus.

Marquages renouvelés

Six mois plus, Emanuel Bakaus dément tout changement de configuration: «Il n’y pas eu grand changement, si ce n’est que les marquages ont été renouvelés lundi, le sel et le déneigement les ayant mis à rude épreuve».

La seconde mesure complémentaire a été installée à la fin du mois dernier, sous la forme d’un radar DSD préventif en direction de Bienne.

