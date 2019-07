Un ou des individus usurpent depuis jeudi le numéro de téléphone principal de l'hôpital ophtalmique à Lausanne. L'établissement met en garde la population et a déposé plainte.

Pour des raisons encore inconnues, un individu utilise ce numéro lors de ses appels sortants, indique vendredi l'hôpital dans un communiqué. Cette pratique, qui consiste à faire apparaître sur l'écran du destinataire un autre numéro que celui de l'appelant, porte le terme de «spoofing».

«Jeudi après-midi, à notre connaissance, une trentaine de personnes avaient rappelé l'hôpital suite à un de ces appels», précise le service de communication. Les personnes jointes ne sont pas nécessairement des patients et à ce stade, on ne sait pas quel est le but de ces coups de fil.

Reste que la Direction de la Fondation Asile des aveugles a déposé plainte. L'hôpital précise que le numéro principal pour atteindre la réception ou les urgences, soit le 021/626 81 11, reste actif. (ats/nxp)